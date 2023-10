Milan, il big match per scacciare le ombre

Vedi Napoli, e poi? Poi non si sa, perché il Milan conosce solo cosa è stato prima di oggi: sconfitta contro la Juventus e sconfitta anche a Parigi, zero gol fatti nelle ultime due uscite e stesso valore in tutto il cammino in Champions League, vero anello mancante della nuova catena rossonera creata in estate. Ci sono, però, i 21 punti che valgono il secondo posto in campionato, e quelli vanno alimentati senza che le schegge dell’ultima settimana condizionino la vista sul futuro.

Al Maradona non ci sarà Loftus-Cheek, che smaltita la lesione muscolare ha ancora un fastidio da infiammazione in regione addominale. Di contro le buone notizie sono due: si rivedranno, almeno in panchina, Okafor e Jovic. Kalulu sostituirà Thiaw squalificato, Krunic torna titolare, Musah fa gli straordinari.

"Nervi tesi sì, ma nervi tesi giusti – dice Pioli sul dopo partita di Parigi – ci mancherebbe che torniamo da una sconfitta così e siamo sereni e sorridenti. Anzi, tutto chiarito e avanti ancora meglio di prima". Qui il riferimento alle parole di Calabria è solo interpretabile, quindi si entra nel merito: "Mi erano state riportate e questo ha creato un po’ di confusione. Davide non parlava dei suoi compagni, poi ci siamo parlati e chiariti: va bene così". Calabria sarà titolare in un Milan che torna dove ha segnato il suo ultimo gol europeo. Ci sarà sempre Giroud, davanti, con Pulisic e Leao. E ci sarà soprattutto lo stesso approccio al match: "Non cambieremo il nostro stile di gioco", dice Pioli con forza, prima di aggiungere che "Il nostro obiettivo è vincere il campionato, questo è sicuro". Presunzione? "Non credo di esserlo, ma non è che posso convincere tutti. Non è neanche il mio obiettivo. Io sono convinto di quello che faccio, mi preparo, studio, vedo, mi aggiorno e cerco, nelle mie convinzioni, di dare convinzione ai miei giocatori per diventare credibile ai loro occhi".

La risposta, allora, c’è: vedi Napoli, per essere credibile ancora anche al campionato. A Milanello lo hanno sempre saputo, qualcuno fuori lo ha dimenticato troppo in fretta.

Le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio

Tv: 20,45 Dazn.