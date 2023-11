Milan, le ultime da Lecce: probabili formazioni e dove vederla

Il Milan va a caccia della vittoria in campionato dopo il ko casalingo contro l’Udinese: oggi alle ore 15 il Diavolo affronta il Lecce al “Via del Mare” cercando continuità dopo la notte di Champions. Reparto difensivo rossonero preso di mira dagli infortuni con Kalulu e Pellegrino fermi per diversi mesi e Kjaer che non riesce ancora a trovare la condizione migliore: per oggi, oltre ai soliti titolari Tomori e Thiaw, ci saranno Davide Bartesaghi, ormai in pianta stabile nella prima squadra rossonera, e Jan Carlo Simic, difensore della Primavera di Abate già convocato per la sfida contro l’Udinese. Ultime Probabile il 4-2-3-1 visto contro i parigini, il tecnico confermerà quasi totalmente la formazione titolare vista a San Siro martedì: l’unica novità è in attacco dove non ci sarà Pulisic, out per una contrattura muscolare, sostituito da Samuel Chukwueze. Spazio anche a Krunic al posto di Musah, reduce da un tour de force iniziato il 4 ottobre in casa del Borussia Dortmund: da lì è sempre stato titolare per un totale di nove partite dal primo minuto.

Giroud Olivier Giroud, dopo il gol decisivo contro il Psg in Champions League, taglierà oggi la sua centesima presenza con la maglia del Milan dopo aver vissuto il suo miglior avvio da quando è in rossonero con 6 reti realizzate in 10 gare stagionali. Probabili formazioni LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. Baroni. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli. Dove vederla La partita Lecce-Milan, in programma sabato 11 novembre alle 15 allo stadio Via del Mare e valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn.