Milan, occhi al centro. Cardoso o Frendrup. Caccia al vice Fofana

I prestiti di Pobega e Adli, l’infortunio di Bennacer che rientrerà a metà gennaio, una mediana più scoperta del previsto col passaggio, di fatto, al 4-2-4: così il Milan si è ritrovato corto a centrocampo. Perché la coppia Fofana-Reijnders non è eterna. Loftus-Cheek è stato fatto oscillare tra il ruolo di centrale e trequartista: la sensazione è che Fonseca lo preferisca nella seconda posizione. Musah invece "è ancora un giocatore di conduzione, ma non di passaggio", le parole del tecnico. Insomma: in un Diavolo che ha bisogno di presenza davanti a una difesa troppo spesso ballerina, farebbe (molto) comodo un altro centrale per il centrocampo a due, in attesa della maturazione dei promettenti 19enni Zeroli e Vos. Dunque, occhio ai ritorni di fiamma. Due, su tutti. Carney Chukwuemeka, già seguito nel 2022, quando firmò un contratto di sei anni con il Chelsea che lo pagò circa 25 milioni all’Aston Villa. Il 20enne inglese, accostato ai rossoneri anche in estate, è finito ai margini della rosa di Enzo Maresca: fin qui ha giocato in totale solo un quarto d’ora scarso, in Coppa d’Inghilterra. Altro “vecchio” pallino, Johnny Cardoso: il 23enne statunitense del Real Betis è valutato circa 20 milioni e ha il vantaggio di avere il passaporto italiano. Apparentemente più complicato l’affare Morten Frendrup (23 anni): per il danese, pochi mesi fa, il Genoa aveva respinto un’offerta da 25 milioni dalla Premier e a gennaio le sirene inglesi sarebbero già pronte a risuonare (Brentford). Seguito anche Samuele Ricci, ma per il 23enne del Torino ci sarebbe la concorrenza di una “big” come il Manchester City, tra le altre.

Valutazioni anche in avanti: Jovic, Okafor e Chukwueze – che ha riportato un infortunio muscolare in allenamento con la nazionale nigeriana – fin qui non hanno convinto, (ri)circola il nome della punta centrale Jonathan David (classe 2000 allenato al Lille da Fonseca e in scadenza a giugno 2025) e dell’esterno Andreas Skov Olsen (classe 1999, Brugge). In difesa Gabbia verso il rinnovo fino al 2030, non Calabria (in scadenza, piace al Galatasaray). Attenzione dunque, ancora, a Tiago Santos (22 anni, Lille) e nel contempo a un vice Theo Hernandez come Fabiano Parisi (23 anni, Fiorentina).