Milan, occhi in Ligue 1. Fofana e Ugarte in lista per la nuova mediana

Un centrocampista di quantità, un centrale difensivo, un esterno: nella lista del Milan del futuro non c’è solo il capitolo attaccante. In mediana il profilo seguito da tempo è quello di Youssouf Fofana: 25 anni, andrà agli Europei con la nazionale francese, nel Monaco ha chiuso la stagione con 35 presenze totali, 4 reti e altrettanti assist. È in uscita e a tal proposito è stato chiaro: "Ho un altro anno di contratto, ma ho parlato del futuro con la dirigenza e non è un segreto. Siamo d’accordo per fare un passo successivo, se non accadrà resterò qui". Il giocatore piace al Psg ("non ne sono ossessionato") e proprio da Parigi potrebbe arrivare l’alternativa: Manuel Ugarte. Il 23enne nazionale uruguaiano, 25 presenze in Ligue 1 e 8 in Champions, è stato proposto anche ai rossoneri, tra gli altri club. In caso non arrivi Fofana (che resta la prima scelta) gli occhi sono però soprattutto sul 22enne olandese Ryan Gravenberch: 190 centimetri di altezza, 38 partite totali in maglia Liverpool (4 gol e 2 assist), l’anno scorso al Bayern Monaco, scuola Ajax. Si cerca una diga che protegga la difesa, il tallone d’Achille del Milan che ha chiuso il campionato con 49 reti al passivo.

Per Buongiorno del Torino la concorrenza è decisamente nutrita, meno folta su Lillian Brassier: il difensore francese, 24 anni, è stato tra i protagonisti della stagione da terzo posto del Brest (30 gare in campionato, 2 gol). Ed è mancino, caratteristica che interessa non poco ai rossoneri, privi di un centrale di piede sinistro. Negli ultimi giorni, poi, ha iniziato a circolare anche il nome di Igor: il centrale brasiliano (26 anni) ha già maturato esperienza in Italia con le casacche di Spal e soprattutto Fiorentina prima di passare al Brighton di De Zerbi. Ultimo ma non ultimo, Mats Hummels, 35 anni, in scadenza con il Borussia Dortmund. Per il ruolo di esterno destro, invece, va registrato un incontro nei giorni scorsi con l’agente di Emerson Royal: 25 anni, 101 presenze nel Tottenham dal 2021, una parentesi anche al Barcellona dopo aver giocato tre stagioni nel Betis Seviglia. L’arrivo di Fonseca potrebbe agevolare quello di Tiago Santos, portoghese, al Lille insieme al tecnico. Infine, la questione Theo Hernandez: con Kompany al Bayern potrebbero cambiare i piani di Alphonso Davies, promesso sposo del Real Madrid. Un’opportunità per il francese per tornare con i Blancos? In caso, servono 80 milioni: Theo ha un contratto col Diavolo che scadrà nel 2026.