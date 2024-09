Milan, Pioli prossimo allenatore di Cristiano Ronaldo: l'indiscrezione dall'Arabia

Milano, 9 settembre 2024 - L'ex allenatore del Milan Stefano Pioli potrebbe ripartire dall'Arabia. Secondo fonti saudite, infatti, l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sarebbe sul punto di esonerare l'attuale tecnico Luis Castro, per poi puntare sul 58enne originario di Parma.

Pioli, già quest'estate, era stato vicinissimo alla Suadi League e a firmare un contratto triennale da circa 15 milioni a stagione con l'Al-Ittihad che, però, aveva poi virato all'ultimo su Laurent Blanc. Ora, riferisce il portale arabo Falahsport, c'è l'Al Nassr all'orizzonte.

In seguito all'addio ai rossoneri, dopo un quadriennio e uno scudetto (e con ancora un anno di contratto, a 4 milioni netti a stagione), Pioli era stato accostato a varie squadre italiane, soprattutto Bologna e Napoli. Il tecnico aveva dichiarato pubblicamente, peraltro, che gli sarebbe piaciuto fare un esperienza in Inghilterra.

Nulla di fatto, però, né in Serie A, né in Premier League. La pista più concreta era stata proprio quella che portava in Arabia Saudita. Pista tornata d'attualità in queste ore. La dirigenza dell'Al-Nassr dovrebbe prendere una decisione dopo la prossima partita che il club giocherà venerdì 13 settembre contro l'Al-Ahli.

Nell'Al-Nassr, oltre a Cristiano Ronaldo, militano anche l'ex Inter Marcelo Brozovic e Sadio Mané, apprezzato in passato con Bayern Monaco e Liverpool. Per sostituire Castro era stato contatto anche Sergio Conceicao, lasciatosi con il Porto qualche mese fa, ma la dirigenza saudita avrebbe scelto di puntare tutto sull'ex Milan.