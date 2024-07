Milan, porte girevoli. L’Arabia su Bennacer . Può sbloccare Fofana

Tra una settimana, il raduno. Nel frattempo, il mercato: l’imperativo del Milan è comprare, ma anche vendere. In questo senso, le ultime correnti arrivano dall’Arabia Saudita per Bennacer. Un’opportunità tornata d’attualità per il 26enne che al Milan percepisce un ingaggio da 5 milioni. L’algerino ha una clausola da 50 milioni ed è una pedina sacrificabile per arrivare ad altri obiettivi a centrocampo. Fofana su tutti, in uscita dal Monaco, 25 anni, 4 gol e altrettanti assist nell’ultima annata in Ligue 1: per lui sarebbe già pronto un triennale, in un affare da 20-25 milioni.

Da oggi, poi, Rabiot è a tutti gli effetti un “parametro zero“: la Juventus aveva offerto al francese un rinnovo da 7,5 milioni all’anno, il Milan ha effettuato un sondaggio e potrebbe pareggiare la proposta per i prossimi tre anni. Suggestione o meno, si vedrà. Intanto, occhi anche su profili di prospettiva come quello di Chukwuemeka: 20 anni, 12 partite quest’anno con il Chelsea. Contatti in corso, con la società di via Aldo Rossi che vorrebbe il giocatore in prestito e sarebbe pronta ad inserire un obbligo di riscatto. Con il club londinese, poi, c’è sullo sfondo la questione Lukaku: gli inglesi puntano a cedere il 31enne che è sotto contratto fino al 2026, con clausola (trattabile) attorno ai 43 milioni.

Il belga, l’anno scorso alla Roma, percepisce un ingaggio da 7,5 milioni. I rossoneri hanno in programma un incontro con l’entourage dell’ex Inter, anche se in cima alla lista c’è da mesi Zirkzee: la clausola da 40 milioni si può pagare a partire da oggi, il nodo è relativo alle commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian (15 milioni) che nel frattempo parla con il Manchester United, così come il tecnico dei Red Devils Ten Hag ha fatto con il centravanti del Bologna, suo connazionale. Nel frattempo, il Milan proverà a cedere Origi (contratto da 4 milioni all’anno): ha estimatori in Turchia.