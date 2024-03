Milan senza sosta: domenica pomeriggio arriva l'Empoli a San Siro

Milano, 8 marzo 2024 – Il Milan torna subito al lavoro dopo la vittoria agrodolce in Europa League di ieri sera contro lo Slavia Praga nel primo round degli ottavi di finale: alle porte, infatti, c’è l’impegno casalingo a San Siro contro l’Empoli di domenica alle 15, test da non fallire per tenere il fiato sul collo alla Juventus, seconda a una sola lunghezza di distanza.

Per affrontare i toscani Stefano Pioli dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi e Rafa Leao, entrambi squalificati: i due rossoneri sono stati decisivi nel 4-2 finale contro i cechi, il primo autore di due assist, il secondo fautore del gol del vantaggio realizzato da Olivier Giroud e del poker arrivato dopo una sua azione dilagante finalizzata da Christian Pulisic.

Leao

Come il resto del gruppo, anche Rafael Leao ieri sera si è acceso solo a tratti, seguendo l’andamento altalenante del Diavolo, che ha palesato troppe disattenzioni in fase difensiva: il numero 10 rossonero, però, è stato decisivo nei momenti più importanti del match dimostrandosi l’arma in più nel percorso europeo del team di Pioli. Nelle prime tre partite in Europa League del Milan in questa stagione Leao ha fatto due gol e due assist: è andato a segno all'andata e al ritorno contro il Rennes e ieri ha regalato due suggerimenti perfetti a Giroud e Pulisic. Per questo la sua assenza contro l’Empoli si sentirà e sarà Okafor con tutta probabilità a fare le veci dell’attaccante portoghese cercando di non farlo rimpiangere. Sul suo fantasista, Stefano Pioli ha spiegato: «Leao può arrivare a vette altissime, ma non è che ogni volta dobbiamo parlare delle sue qualità. deve muoversi con più intensità, noi dovevamo servirlo meglio e di più. Deve provare sempre ad essere così incisivo e provare a crescere perché può determinarle tutte».

Adli

Yacine Adli ha commentato la sua prestazione nel post partita di Milan-Slavia Praga: “Volevamo fare un altro gol, la partita ci ha dato la possibilità con l'uomo in più, volevamo farne il più possibile. Siamo più due sopra, la partita là sarà tosta, dobbiamo mostrare mentalità. Nel calcio segnare è complicato, ne abbiamo fatti quattro ma i due gol subiti ci rimangono un po' di traverso, dobbiamo andare là e chiudere la partita. Serve forza, vigore, quando scendo in campo metto tutto quello che ho, con questo club deve essere sempre così”. Alla vigilia del match, invece, aveva ammesso: “Non ho mai mollato, ho cercato sempre di dare il massimo in allenamento, più ci si allena bene e più la squadra può crescere. Anche quando non giocavo ho messo tutta la mia attenzione per dare qualcosa a questo gruppo. Esco poco di casa, ma ho sempre avuto un bel rapporto con i tifosi. Anche l’anno scorso avevo il loro sostegno, è sempre un piacere incontrarli per strada. Mi danno tanto amore, spero di ripagarli sul campo”.