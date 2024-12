Milan-Stella Rossa: Fonseca cerca riscatto in Champions League a San Siro

E meno male che c’è l’Europa. Perché certe competizioni sono parte del dna rossonero, perchè l’inno della Champions accende la fiamma dell’orgoglio e perché, come ammette Paulo Fonseca, "in questo torneo ci sono più spazi, le squadre giocano più aperte e il Milan ha un rendimento migliore".

Arriva la giovane e imprevedibile Stella Rossa nel catino gelido di San Siro, avversario (prima nel campionato serbo) che si gioca le residue chance di accesso ai playoff e per questo da prendere con le molle. Nel mirino dei rossoneri c’è la quarta vittoria di fila nella manifestazione, un risultato che ipotecherebbe i playoff ma che lascerebbe aperta anche l’ipotesi di una qualificazione diretta agli ottavi.

Parole, pensieri, speranze. Poi c’è la realtà: perché se da una parte c’è la necessità di vincere facendo ricorso al turnover (per scelta e necessità), dall’altra c’è il malumore che ha accompagnato un complicatissimo weekend, perché la sconfitta di Bergamo è difficile da metabolizzare visto che il Diavolo ora è a -12 dalla vetta (con una partita da recuperare).

Sulla graticola, ancora una volta, c’è Paulo Fonseca: si è arrabbiato con l’arbitro La Penna, ma nessuno lo ha apertamente appoggiato. Anzi. C’è chi (nello spogliatoio o anche fuori) ha preferito mantenere le distanze. Fonseca ha preso atto, ribadisce "di sentire sempre il sostegno della società (che invece ha improvvisamente “congedato“ il ds D’Ottavio, ndr)". E sbollita la rabbia, ieri si è presentato col sorriso dispensando pillole di saggezza e ottimismo.

Perché a suo modo di vedere il percorso di crescita prosegue nonostante qualche risultato negativo, "vedo che la squadra migliora e alla fine arriveremo in un’altra posizione. Anche se, guardando la classifica, capisco pure i sentimenti dei tifosi". E ancora: "Mi vedete più sereno? Nella mia vita cerco di essere molto equilibrato – sottolinea l’allenatore –. Ci sono momenti ’caldi’ e altri più tranquilli, ma io ho sempre rispettato tutti".

No, di Bergamo e dell’arbitro proprio non vuole parlare ("Capisco la curiosità, ma oggi conta la partita di Champions"): "Se non vinciamo sarà difficile passare tra le prime otto", avverte Fonseca. Che non schiererà insieme Morata ed Abraham e dovrà rinunciare all’infortunato Pulisic ma che è pronto a rilanciare Loftus-Cheek: "Ho molta fiducia in lui. Sono calciatori con caratteristiche diverse. Ma io voglio che porti più la palla. In Champions le partite sono più aperte".

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All Fonseca

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Seol, Spajic, Djiga, Mimovic; Elsnik, Krunic; Silas, Ivanic, Radonjic; Ndiaye. All. Milojevic

Orario e tv: alle 21 su Sky