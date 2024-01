Il Milan si risolleva e punta sulla trasferta a Udine, Pioli: “Servono attenzione e cattiveria”

Milano, 16 gennaio 2024 – Dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra in seguito alla vittoria per 3-1 contro la Roma, il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di sabato sera contro l'Udinese in trasferta. “Sarà un'altra gara, altra storia e altre caratteristiche. Però dobbiamo giocare così sempre, con la giusta attenzione e cattiveria sotto porta possiamo fare bene contro chiunque, poi che sia Roma, Juve o Udinese a noi non cambia, diamo il massimo contro tutti” le parole di Stefano Pioli.

Pulisic

Con 26 partite, 7 gol e 6 assist Christian Pulisic è tra i protagonisti del Milan: l'esterno americano non vuole rinunciare al sogno Scudetto, nonostante i 9 punti di distacco dall'Inter: “Manca ancora mezzo campionato, quindi non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Ci sono ancora molte partite palio da giocare e non siamo scoraggiati da com'è la situazione attuale di classifica”.

Lo statunitense si è detto molto contento del trasferimento a Milano dal Chelsea: “Mi sto divertendo molto. Mi è stata data una grande opportunità qui. Spero innanzitutto di avere davanti a me tanti anni alla grande in Europa, mi piace come sta andando qui quindi la MLS al momento non è nei miei pensieri. Ma a fine carriera direi di sì, anche perché il calcio negli USA ha fatto passi da gigante ultimamente”.

Calciomercato

Il Diavolo continua la caccia al difensore da aggiungere alla rosa considerando i lunghi infortuni di Thiaw, Tomori e Kalulu: questa mattina ci sono stati nuovi contatti tra il club di via Aldo Rossi e il Torino per Alessandro Buongiorno ma la richiesta dei granata per il difensore classe 1999 è sempre di 30-35 milioni di euro.

La novità delle ultime ore, però, è che il club di Cairo avrebbe dato l'ok all'inserimento nella trattativa di Lorenzo Colombo, attaccante che attualmente gioca in prestito al Monza che il Milan vorrebbe usare come contropartita tecnica per abbassare la parte cash. La prima offerta del Milan è stata di 20 milioni di euro più il cartellino di Colombo (che viene valutato 15 milioni dai rossoneri) ma il Toro pensa che la valutazione del centravanti italiano sia, invece, intorno ai 10 milioni.

Il capitano granata, inoltre, piace anche a Napoli e Atalanta ma l’ok di Cairo all’inserimento di Colombo potrebbe rappresentare un vantaggio per il Diavolo. Per quanto riguarda Brassier, invece, il profilo continua a piacere alla dirigenza milanista ma il Brest non ha ancora aperto ad una trattativa su basi economiche soddisfacenti.