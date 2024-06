Nasce Milan Futuro, l’under 23 dei rossoneri ufficialmente in Serie C

Milano, 27 giugno 2024 – Era nell'aria, ora è ufficiale: il Milan Under 23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Il Consiglio Federale di oggi, infatti, ha messo nero su bianco l'ingresso dei rossoneri alla Lega Pro, al posto dell'Ancona, la cui iscrizione era stata respinta per i mancati pagamenti delle mensilità di marzo e aprile.

“A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25 - il comunicato - che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, e avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutturale parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio ha votato per l'ammissione del Milan U23”.

I rossoneri sono pronti da tempo. Stanziato un budget di circa 12 milioni di euro, uno dei quali è stato investito per il lavori necessari al Chinetti di Solbiate Arno, il campo prescelto. Non sarà pronto per l'inizio del campionato ed è stato prenotato lo Speroni di Busto Arsizio, dove la Pro Patria gioca da anni in Serie C.

A livello dirigenziale sarà ufficializzato l'ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, dove aveva giocato Zlatan Ibrahimovic, Jovan Kirovski. In panchina ci sarà Daniele Bonera: già nello staff di Pioli, allenatore nell'ultima amichevole stagionale della prima squadra contro la Roma, avvistato la scorsa stagione su diversi campi della Serie C.

Il mercato ha già preso il via: dalla Giana arriveranno il difensore Minotti e l'attaccante Mbarick Fall, mentre a centrocampo potrebbe tornare in rossonero Sala (Pro Sesto). In difesa piace Salines (Foggia), in avanti Adorante (Triestina) e Iriè (Digione). La stella sarà Camarda, insieme a lui altri giocatori l'anno scorso in Primavera e già nel giro della prima squadra come Zeroli, Jimenez e Bartesaghi ad esempio.

Domani, i gironi. Le seconde squadre (Juventus, Atalanta e Milan) non giocheranno nello stesso girone e ci sarà un sorteggio. Atalanta (l'anno scorso nel girone A) e Juventus (l'anno scorso nel girone B), non potranno giocare nello stesso raggruppamento della passata stagione. Il sorteggio sarà effettuato ogni anno.

Il comunicato dei rossoneri

"AC Milan comunica di aver ricevuto formalmente, a seguito delle decisioni prese dal Consiglio Federale della FIGC, risposta positiva alla domanda di iscrizione al campionato di Serie C Now della squadra di giovani calciatori di talento, che da oggi assume il nome di "MILAN FUTURO". L'accoglimento della domanda di iscrizione ha definito quindi l'organico completo delle 60 squadre che parteciperanno al campionato gestito dalla Lega Pro nella stagione 2024/25.

Il progetto sportivo di Milan Futuro, ultimo tassello di un percorso virtuoso che coinvolge l'intero vivaio fino alla Prima Squadra, nasce con l'obiettivo principale di valorizzare il talento dei giovani cresciuti nel Settore Giovanile rossonero, che già si sono contraddistinti nelle ultime stagioni nei campionati di categoria, in Youth League e con le rispettive Nazionali giovanili per completarne il processo di maturazione fisico-atletica. Inoltre, permetterà ai calciatori di confrontarsi, all'interno del proprio Club di appartenenza, con il calcio professionistico.

Ad allenare il Milan Futuro sarà Daniele Bonera, che con il Club rossonero ha totalizzato 201 presenze da calciatore in 9 stagioni. Nel 2019 ha iniziato la sua avventura come collaboratore tecnico sempre al Milan. Nel 2020 ha ottenuto l'abilitazione UEFA PRO dopo aver partecipato al corso di Coverciano.

La squadra si radunerà l'8 luglio e si allenerà a Milanello a stretto contatto con il Team di Paulo Fonseca, formando di fatto un unico gruppo. Le prime uscite ufficiali sono in programma l'11 e il 18 di agosto quando si disputeranno il primo e il secondo turno preliminare di Coppa Italia Serie C, mentre l'avvio del campionato è previsto il 25 agosto.

Nella giornata di domani, venerdì 28 giugno, la squadra conoscerà anche il girone di appartenenza e le avversarie del campionato 2024/25.