Monza-Milan: nuova esclusione dal primo per Tomori e Leao

Milano, 2 novembre 2024 – Reduce dal ko infrasettimanale contro il Napoli, il Milan cerca riscatto e questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport) andrà a far visita al Monza dell’indimenticato ex rossonero Alessandro Nesta, che arriva all'appuntamento dopo il ko contro L’Atalanta e cerca punti per allontanarsi dalle zone calde della bassa classifica: “Con il Venezia abbiamo sbagliato approccio alla gara. Dobbiamo entrare in campo con la testa giusta per creare una buona atmosfera. Contro il Milan sarà fondamentale avere lo stesso coraggio avuto contro l’Atalanta a Bergamo Quando sei ultimo è normale averne meno, cresce in base ai risultati. Emozioni? Fa sempre piacere giocare contro il Milan. Non ho giocato in molte squadre nel corso della mia carriera e quindi fa sempre piacere incontrare Milan o Lazio”. Dall’altra parte ci sarà invece un Milan ferito dall’ennesimo ko, rimediato contro il Napoli nonostante quanto di buono fatto vedere soprattutto nella fase più centrale della gara. Un aspetto sottolineato anche alla vigilia dal tecnico rossonero Paulo Fonseca ai microfoni di Milan TV: “C’è consapevolezza per quanto di buono fatto contro il Napoli. È chiaro che non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una gara che avremmo dovuto vincere. Dobbiamo cercare di capire bene in quali aspetti siamo progrediti. La squadra ha fiducia e, nonostante sia meglio lavorare quando si vince, i ragazzi sono motivati e forti mentalmente. Siamo pronti per questa sfida contro il Monza che è una squadra forte che è stata capace di fermare sul pari l’Inter. Ha qualità ed è ben allenata da Nesta. Ai ragazzi ho detto che sarà una gara difficile. Vogliamo vincere perché la squadra merita il successo per come ha lavorato e giocato in settimana. Anche i tifosi meriterebbero questa gioia”.

Le possibili scelte di Nesta e Fonseca

Il Monza, a cui mancheranno Petagna, Sensi, Gagliardini e Forson, scenderà in campo ancora con il modulo con la difesa a tre e due trequartisti: Izzo, Marì e Carboni saranno i tre centrali a protezione del portiere Turati. Sulle corsie esterne ci saranno Pedro Pereira e Kyriakopoulos, mentre Bondo e Pessina completeranno la mediana. Sulla trequarti ci saranno invece Dany Mota e Caprari, favorito sull’ex rossonero Daniel Maldini, a supporto della punta Djuric. Canonico 4-2-3-1 per il Milan di Fonseca che per la terza gara di fila lascerà in panchina dal 1’ pezzi da novanta come Tomori e Leao: il pacchetto arretrato a supporto di Maignan sarà quindi formato da Terracciano – schierato insolitamente a destra – dai centrali Thiaw e Pavlovic, e dal rientrante Theo Hernandez schierato ovviamente sull’out mancino. In mediana torna invece Reijnders a far coppia con Fofana, mentre il trio di trequartisti supporto di Morata sarà composto da Chukwueze, Pulisic (al centro) e Okafor. Orari e dove vedere la partita: la partita Monza-Milan, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa sabato 2 novembre alle 20.45 in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 25. Probabili formazioni: Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta Milan (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca