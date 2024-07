Milan, Alvaro Morata resta un obiettivo per l'attacco

Milano, 4 luglio 2024 – Alvaro Morata rimane un obiettivo concreto per il Milan. Oltre ai nomi di Zirkzee e Lukaku, torna a circolare la candidatura del centravanti spagnolo come sostituto di Giroud. L'ex Juventus al momento impegnato agli Europei (4 presenze e un gol) è legato all'Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2026.

In stagione, con la squadra di Simeone, 15 gol e 4 assist in campionato, 5 reti e un assist vincente in Champions, un centro anche in Coppa del Re. Il 31enne, pochi giorni fa, aveva respinto una proposta da parte dell'Al-Qadsiah. E aveva dichiarato, in riferimento all'Atletico: “Non riesco ad immaginare cosa debba essere vincere con questa maglia. E non mi fermerò fino a che non l'avrò fatto”. La clausola rescissoria è da 13 milioni: per i rossoneri, come riferisce Sky, è un obiettivo concreto. Settimana scorsa anche il presidente dei Colchoneros, Cerezo, si era espresso sulla posizione di Morata: “Non penso ci siano problemi. È il numero nove della Spagna ed è un nostro giocatore. E penso che continuerà ad esserlo”. 21 reti stagionali, 13 l'anno scorso con l'Atletico. In precedenza, nella sua seconda avventura con la Juventus, 12 gol nel 2021/2022, 20 nel 2020/2021. Intanto, in difesa, il Milan stringe per Emerson Royal che potrebbe essere il primo acquisto in ordine di tempo della nuova stagione. Accordo trovato con il giocatore, circa 3 milioni all'anno e contratto fino al 2029, resta da limare la distanza tra domanda (ora 25 milioni) e offerta (vicina ai 20), con il Tottenham.