Niente minuto di silenzio. Schnellinger “dimenticato“ dal club

"Ciao indimenticato e indimenticabile Karl. Con un immenso grazie da tutto il Milan e da tutti i Milanisti", il messaggio ufficiale del club all’indomani della morte di Schnellinger, spentosi a Milano il 20 maggio, a 85 anni. Ma durante l’ultima partita di campionato di sabato "Volkswagen", uno dei soprannomi del difensore tedesco, è stato dimenticato dalla società: niente minuto di silenzio, niente lutto al braccio, nemmeno un’immagine sul maxischermo o una citazione. Nulla, nella pur lunga serata per via dei saluti a Pioli, Giroud e Kjaer che offriva un’ampia gamma di possibilità. Schnellinger è nella Hall of fame dei rossoneri, è il ventesimo giocatore nella storia del Milan per numero di presenze e con il “Paron“ Nereo Rocco in panchina ha vinto tutto: un campionato e tre Coppe Italia, una Coppa dei Campioni e un’Intercontinentale, due Coppe delle Coppe.L.M.