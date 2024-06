NODO CENTRAVANTI. Abraham si offre al Milan. No dei rossoneri. La priorità del Diavolo resta Zirkzee

Mentre continua la telenovela Zirkzee, con i rossoneri sempre in testa rispetto al Manchester United e alla volontà di trattene il giocatore da parte del Bologna, ma con il nodo commissioni (15 milioni) non ancora sciolto, ai rossoneri è stato proposto Tammy Abraham. Il 26enne della Roma, legato ai giallorossi fino al 2026 e rientrato in aprile dopo un lungo stop causa rottura del crociato, viene valutato circa 25 milioni. Risposta negativa del Milan che continua a puntare sull’olandese e ha deciso di rinnovare il contratto di Jovic per un altro anno. Nei giorni in cui si discute dell’offerta a tre cifre in arrivo dall’Al-Hilal per Leao, poi, è da registrare la visita di Fonseca al giocatore, in Germania, nel ritiro del Portogallo.

In avanti usciranno ancora i prestiti di rientro: ad avere più mercato è Saelemaekers, sondato da Atalanta, Juventus e Torino, oltre a Maldini che piace alla Dea e alle romane Lazio e Roma. A centrocampo Fofana (25 anni, Monaco) si allontana dalla Juventus, si segue sempre Wieffer (24 anni, Feyenoord) oltre al più esperto e meno costoso Hojbjerg (28 anni, Tottenham). In difesa, voci dall’Inghilterra di un interessamento del Newcastle per Tomori: il 26enne inglese andrà in scadenza soltanto nel 2027. Sempre in difesa, fermo restando le alte percentuali per l’arrivo in rossonero del 25enne brasiliano del Tottenham Emerson Royal sulla destra, attenzione a Kiwior: in uscita dall’Arsenal, 24 anni, mancino, può giocare centrale e terzino sinistro.