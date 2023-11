Milan sempre più in piena emergenza: si ferma anche Okafor

Milano, 23 novembre 2023 – Il Milan è in piena emergenza attaccanti: oltre all’infortunato Leao e allo squalificato Giroud, infatti, si è aggiunto all’infermeria rossonera anche Noah Okafor.

Tegola

La punta svizzera si è infortunata nella terza partita giocata con la sua Nazionale contro la Romania e ha riportato un infortunio alla coscia. Gli esami strumentali effettuati ieri al rientro hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro, con il giocatore che verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana. Con queste parole il club ha annunciato l’ennesimo stop stagionale di uno degli elementi della rosa di Pioli che, per il match di sabato sera, avrà a disposizione il solo Jovic per affrontare la Fiorentina a San Siro. Contro la Viola, dunque, toccherà all'ex di giornata farsi carico dell’attacco rossonero accompagnato da Chukwueze e Pulisic, a sostituire Leao a sinistra: finora il serbo ha giocato sette partite, di cui due da titolare, senza mai segnare e tirando solo due volte in porta e, considerata la squalifica di Giroud di due turni e lo stop di Okafor la cui guarigione non è ancora stabilita, è probabile che debba essere chiamato in causa anche per la partita di campionato contro il Frosinone.

Camarda pronto

Nonostante i quindici anni sulla carta d’identità, Francesco Camarda è pronto a esordire in serie A contro la Fiorentina vista l’emergenza nel reparto offensivo del Diavolo: la baby stella della Primavera di Ignazio Abate ha segnato finora 7 gol in 13 partite ed è il più giovane attaccante italiano ad aver segnato in Youth League, grazie alla doppietta contro il Newcastle realizzata a 15 anni e 195 giorni. Ieri Camarda si è allenato con la prima squadra e il tecnico sta valutando se aggregarlo o meno e, in caso di esordio sabato sera, la punta diventerebbe il più giovane debuttante della storia della Serie A. Ad oggi il record appartiene al centrale del Bologna Wisdom Amey che nel 2021 scese in campo a 15 anni, 9 mesi e un giorno. Il gioiellino della Primavera rossonera, dunque, si prepara a compiere un nuovo passo verso una carriera da predestinato e il club di via Aldo Rossi ha tutte le intenzioni di blindare il suo talento: Furlani e Moncada dovranno incontrare il suo agente, Giuseppe Riso, per fargli firmare il primo contratto da professionista una volta che avrà compiuto 16 anni il prossimo 10 marzo. Da minorenne, ovviamente, Camarda potrà firmare solamente un triennale.

Difesa

Anche il riparto difensivo rossonero ha la coperta corta: con Kjaer, Kalulu e Pellegrino ancora out per infortunio, Pioli ha a disposizione solo due centrali, vale a dire Tomori e Thiaw. La prima alternativa resta il giocatore della Primavera Jan-Carlo Simic, che sarà convocato per il match di campionato contro la Fiorentina, mentre non ci sarà in Champions League contro il Borussia Dortmund in quanto è fuori dalla lista UEFA.

Loftus-Cheek

Dopo essersi allenato ieri ancora a parte, oggi Ruben Loftus-Cheek ha lavorato insieme al gruppo: aumentano così le possibilità di avere l’inglese pronto per sabato. Qualora l’ex Chelsea dovesse far parte della lista dei presenti, non giocherebbe comunque tutta la gara ma solo uno spezzone di partita per mettere minuti nelle gambe in vista del match decisivo contro il Borussia Dortmund di Champions League.