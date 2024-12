Pagelle Milan-Atalanta: Morata brilla, Theo Hernandez delude

Maignan 6. Ben piazzato sulle sberle di Bellanova e Pasalic, salva su Lookman. Sull’1-0 non esce.

Emerson Royal 5,5. Ha spesso a che fare con Lookman. Tiene botta il più delle volte. Crolla, sorpreso, sul 2-1.

Gabbia 6,5. Asciutto, essenziale, sul pezzo. Gioca di posizione e sbroglia.

Thiaw 6,5. Concentrazione allo stato puro. Esce anche alto, nel dubbio “spazza“. A ragion veduta. Più d’un intervento risolutore.

Theo Hernandez 5,5. Comunque troppo tenero su De Ketelaere. Bellanova è un francobollo: lo soffre, cerca di girare al largo, poi piazza l’imbucata dell’1-1, poi non assalta.

Fofana 6. Qualche stecca in costruzione, per il resto corre di qua e di là ad arginare.

Reijnders 5,5. Perde una palla sanguinosa, Bellanova lo grazia. Braccato, non inventa.

Musah 5. Il fallo su Lookman che origina la punizione del vantaggio orobico è ingenua. Corsa: sì. Efficacia: no.

Pulisic 5,5. Pochi secondi e calcia su Carnesecchi. Poi si sdoppia come al solito. Toccato duro da Pasalic, gli tocca uscire.

Leao 6. Palleggia pronti-via come a dire: sono in serata. Svaria, lampeggia, piazza l’assist. Nella ripresa, però, scompare.

Morata 7. Vola sul filtrante di Royal e insacca: fuorigioco. Si consola ripiombando in area al momento giusto. Il lavoro che fa ovunque è quasi impareggiabile.

All. Fonseca 5,5. Equilibrio, ma pochi morsi per chi vuole risalire in classifica. Conto salato alla fine.

Loftus-Cheek 6. Testa alta, qualche strappo: connette senza strafare. Abraham, Chukwueze ng.

Voto squadra 5,5.