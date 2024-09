PASSATO E FUTURO. Maldini incorona Theo Hernandez: "Sei speciale». E il francese lancia messaggi: "Qui sono felice» Theo Hernandez eguaglia Paolo Maldini con 29 gol in maglia rossonera. Il francese desidera restare al Milan nonostante voci su Real Madrid e Bayern. Contratto in scadenza nel 2026 da rinnovare. Trattative in corso per adeguare lo stipendio alle sue ambizioni da top player.