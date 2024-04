Pioli: "La squadra è sempre stata dalla mia parte"

Sessantotto punti in campionato, uno in più dell’anno dello scudetto dopo trentuno partite: Stefano Pioli (nella foto) ha tanti i motivi per essere orgoglioso di questo Milan dove la coesione del gruppo vale tanto quanto i talenti individuali: "Fare meglio dell’anno del Tricolore sarà molto difficile ma i bilanci si fanno alla fine: il prossimo mese e mezzo sarà importante, ora conta solo la prossima partita e so che i giudizi cambiano velocemente. Spero che questo possa essere il mio Milan più forte, che possa vincerle tutte e andare in finale di Europa League. I nuovi innesti hanno alzato il livello di qualità e sicuramente in questo gruppo ci sono zero difficoltà: la squadra è sempre stata dalla mia parte, anche perché forse non sarei più qui…".

Meritati i complimenti rivolti a Pulisic: "Non è un ragazzo che si apre tantom ma ha atteggiamenti fantastici: è un lavoratore esemplare come tutti i giocatori del Milan, ha fatto salire il livello di professionalità e di serietà che aiuterà il gruppo a diventare sempre più forte. Chukwueze adesso ha fiducia e crede in quello che fa: sono molto contento per lui perché ha passato un momento difficile".

Ora testa alla Roma: "Sappiamo che saranno 180 minuti tirati: dovremo recuperare bene le energie. Loro, indipendentemente dal derby, saranno pronti".

A placare le voci sul suo imminente futuro, invece, è stato lo stesso Olivier Giroud: "Ho visto quello che è uscito sulla stampa ma non c’è niente di fatto. Oggi sono milanista, vecchio cuore rossonero: sono molto fiero di giocare per questa squadra. Voglio finire nel miglior modo possibile, poi vediamo l’anno prossimo".