Primavera 1. Baby nerazzurri a Monza. Il Milan salta in vetta

Derby lombardo per l’Inter di Zanchetta, sul campo del Monza oggi alle 11. I nerazzurri hanno una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi: due vittorie con Empoli (3-1) e Sampdoria (1-0), nel mezzo altrettanti pareggi contro Lecce (0-0) e Verona (1-1). Poi, testa alla Youth League: come la prima squadra, anche la Primavera è a punteggio pieno dopo i successi su Manchester City (4-2), Stella Rossa (4-0) e Young Boys (3-2). Martedì, arriva l’Arsenal al momento a quota tre punti. Il Milan, invece, cercherà sul campo del Real Madrid la prima vittoria in Europa (due pari e un ko) in una competizione nella quale ha centrato la finale negli ultimi due anni. Intanto i rossoneri si godono il primo posto in campionato, a premiare il lavoro del responsabile del settore giovanile Vergine, insieme a Ibrahimovic e Kirovski, ad assistere al 3-0 contro il Verona firmato Bonomi, Scotti e Perin (su rigore). Così l’allenatore rossonero Guidi: "Prestazione ottima, a livello di squadra, gioco, intensità, atteggiamento. Abbiamo dato seguito alla vittoria di Firenze. E abbiamo ancora ampi margini di miglioramento". Così, invece, il talento 16enne Comotto: "Indossare la maglia del Milan regala emozioni uniche. Sono stato accolto benissimo, ho già trovato il gol, sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Giochiamo l’uno per l’altro e stiamo facendo una grande stagione: la classifica lo dimostra". L.M.