Primavera 1. Frosinone ko. Il Diavolo entra in zona playoff

Fine della crisi e sogno playoff: il Milan torna a vincere, dopo il pareggio di Lecce e il doppio ko con Bologna e Monza, arrivati in coda alla finale di Youth League persa con l’Olympiacos. Successo pesante (2-1) per i rossoneri che condannano il Frosinone alla retrocessione e, soprattutto, a una giornata dalla fine della regular season salgono al sesto posto, ossia la prima posizione buona per partecipare ai playoff. Due punti di vantaggio sul Torino settimo e prossimo avversario, alla terza sconfitta consecutiva contro il Bologna. E una sola lunghezza di distanza dal Sassuolo, quinto. Abate rinuncia a Camarda dal primo minuto (entrerà al 12’ della ripresa) e schiera Sia centravanti, col tris Scotti-Zeroli-Bonomi alle sue spalle. Dopo soli tre giri d’orologio, però, il Frosinone morde: corner di Selvini, colpo di testa firmato Luna ed è svantaggio. La risposta non tarda ad arrivare e si concretizza al sedicesimo: assedio rossonero risolto da Bonomi che brucia due avversari e timbra l’1-1. Botta e risposta a metà ripresa, poi: con Luna a tu per tu con Raveyere, ci pensa Simic a salvare la baracca sventando sulla linea di porta, mentre dall’altra parte ci prova Zeroli ma calcia centrale. A cinque dal termine l’episodio decisivo: Magni scende e mette al centro, conclusione di Sia ribattuta in zona Scotti che non sbaglia. Sabato scontro diretto con il Torino, mentre l’Inter, già certa della Final Four, ospiterà l’Atalanta. Nonostante il ko con la Lazio, Chivu è ancora in vetta complice il pareggio della Roma (1-1 a Lecce): due punti di vantaggio e scontri diretti pari. Potrebbe bastare anche un punto, vista la miglior differenza reti, per chiudere al primo posto. L.M.