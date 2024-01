Primavera. Pari e veleni col Toro davanti a Cairo

Sotto gli occhi di Ibrahimovic e Urbano Cairo il Diavolo non è andato oltre l’1-1 al Puma House of Football contro il Torino che ha reclamato per un rigore e un’espulsione. In campo tra i rossoneri per 80 minuti l’argentino Pellegrino, pronto ad essere riaggregato alla prima squadra. Alle occasioni di Cuenca e Bonomi ha risposto il palo ospite colpito da Dalla Vecchia nel primo tempo mentre nella ripresa Abate ha perso in rapida successione lo stesso Cuenca per infortunio e capitan Stalmach, preludio al vantaggio granata firmato da Ciammaglichella: l’espulsione di Silva ha anticipato il gol del pareggio firmato da Bonomi ma nonostante la superiorità numerica il Milan non è riuscito a completare la rimonta, portandosi però a tre punti dall’Inter.

Quel che è certo è che la Torino calcistica è più che indigesta all’Inter: dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano dei granata mercoledì, infatti, i nerazzurri di Chivu sono caduti anche in campionato contro la Juventus a Vinovo. La splendida rete di mancino dal limite del classe 2006 Scienza ha colorato di bianconero il Derby d’Italia in cui la capolista è incappata nella sua prima sconfitta (ma vetta mantenuta). Il.Ch.