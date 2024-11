Real Madrid-Milan, Fonseca: “Leao? Titolare”. Probabili formazioni e dove vederla

Milano, 4 novembre 2024 – "Il Real è la principale candidata a vincere la Champions, ma noi scenderemo in campo senza paura di niente". Sono le prime parole di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Champions di domani, martedì 5 novembre, tra Real Madrid e Milan. La questione Leao, in panchina nelle ultime tre giornate di campionato, è subito affrontata.

"Giocherà dall'inizio e mi aspetto quello che normalmente mi aspetto da lui: che possa essere decisivo. Non sono sorpreso che le mie scelte vengano discusse fuori, ma so quello che è importante per me e per la squadra. E continuo per la mia strada". Sempre sui singoli, l'allenatore parla di Morata.

"Per me e la squadra è importantissimo, decisivo, non solo come giocatore: è un esempio, è molto intelligente, sta facendo molto bene. Giocare qui per lui sarà speciale, ma lavorerà tanto per i compagni come sempre, con la solita energia". Anche Theo Hernandez è un ex Real: "Ha iniziato la stagione con difficoltà fisiche, ora sta meglio, è in crescita e può crescere ulteriormente".

Tra i grandi nomi in comune con il Milan, naturalmente, Ancelotti: "Per me è un riferimento, uno dei più grandi allenatori al mondo. Sono un suo fan soprattutto come persona. E ho visto la partita che il Barcellona ha vinto qui per 4-0: siamo diversi dai blaugrana, ma simili nel modo di difendere. E ho fatto vedere le immagini ai giocatori".

Ancora fuori Gabbia, Abraham non ancora al top: "Ha appena ripreso ad allenarsi, magari entrerà". In conferenza anche Mike Maignan: "Non è una partita normale, ma deve esserlo. Stessa adrenalina, stessa lucidità, stessa freddezza". Il portiere è concentratissimo e dribbla tutte le altre domande in pratica.

"Rinnovo? Non è importante in questo momento. Se mi sento il miglior portiere al mondo? Se non ci credo io in primis non so chi possa farlo. Sono nella top 5 del trofeo Yashin, lavoro per migliorare, passo dopo passo". E a tal proposito: "Penso solo a domani. A essere lucido. Ad aiutare la squadra. Dovremo essere come una famiglia".

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): 13 Lunin; 17 L. Vazquez, 3 Militao, 22 Rudiger, 23 Mendy; 8 Valverde, 14 Tchouameni, 6 Camavinga; 5 Bellingham; 9 Mbappé, 7 Vinicius. (26 Fran Gonzalez, 34 Sergio Mestre, 10 Modric, 11 Rodrygo, 15 Arda Guler, 16 Endrick, 19 Ceballos, 18 Vallejo, 20 Fran Garcia, 21 Brahim Diaz). All. Ancelotti

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 22 Emerson Royal, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez; 29 Fofana, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao; 7 Morata. (57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 8 Loftus-Cheek, 17 Okafor, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 80 Musah, 90 Abraham). All. Fonseca.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

Dove vederla

Ora e tv: 21, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Now