Milan-Roma, il derby americano scalda San Siro: stasera attesi in 75mila

Milano, 14 gennaio 2024 – Mancano poche ore alla sfida cruciale di questa sera in un San Siro sold out tra Milan e Roma: il derby americano tra le due proprietà (Gerry Cardinale e Dan Friedkin) sarà un incrocio delicato tra Stefano Pioli e Josè Mourinho (che, squalificato, non sarà in panchina) entrambi sotto tiro e dal futuro non così certo, nonché reduci da una cocente eliminazione in Coppa Italia.

Per lo Special One il tecnico emiliano è un vero tabù, infatti non l'ha mai battuto in 5 confronti collezionando due pareggi e tre sconfitte: «Mou è un top player della panchina, è intelligente, furbo e scaltro. Prima di partite simili fa sempre i complimenti agli avversari. Giocare contro la Roma non è semplice, però. Concede pochi spazi, è pericolosa sulle palle inattive. Dobbiamo lavorare sulla fase difensiva: siamo il secondo miglior attacco della Serie A, ma anche la sesta difesa del torneo. Possiamo fare meglio» le parole di Pioli.

Questa sera il numero uno di RedBird sarà in tribuna accanto a Zlatan Ibrahimovic, per la prima volta da quando lo ha nominato Senior Advisor: per Cardinale è cruciale che si centri l'obiettivo dei primi quattro posti per conquistare un posto in Champions League, poi si prenderà in caso una decisione su un nuovo allenatore. «Non ho parlato con Cardinale, ma nessuno è soddisfatto della stagione che stiamo avendo. Vogliamo fare meglio, non sono né infastidito e né preoccupato dalle critiche» il pensiero dell’allenatore. Il rendimento del Diavolo in serie A deve rappresentare uno stimolo ulteriore: nelle ultime 7 partite sono arrivati 16 punti, solo uno in meno rispetto alla capolista Inter e alla Juventus, per questo dare continuità è fondamentale: i 75mila di San Siro attesi questa sera sono pronti a sostenere i rossoneri ma si aspettano un esito diverso da quello visto contro la Dea mercoledì sera, un ko contestato con i copiosi fischi piovuti anche dalla Curva Sud.

Leao

Osservato speciale di questa sera sarà, senza dubbio, Rafa Leao, a secco di gol in campionato da 113 giorni: l'ultima gioia sottoporta è datata 23 settembre in casa contro il Verona e rappresenta il terzo gol in campionato del 10 rossonero, troppo poco per il giocatore più talentuoso della rosa a disposizione di Pioli che, anche in Coppa Italia con l’Atalanta, nonostante abbia siglato la rete del momentaneo vantaggio di casa, ha poi chiuso il match con nervosismo e insofferenza.

Krunic

Ieri si è conclusa l'avventura al Milan di Rade Krunic: il centrocampista bosniaco è sbarcato a Istanbul ed è diventato un nuovo calciatore del Fenerbahce, società che ha definito il suo acquisto dal club rossonero per cinque milioni di euro più bonus. L'ultima partita ufficiale giocata da Krunic con il Diavolo risale allo scorso 28 novembre, nella sconfitta di San Siro in Champions League contro il Borussia Dortmund. Prelevato dall'Empoli nell'estate 2019 per 8,6 milioni di euro, Krunic ha collezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, uno in Champions League, uno in Serie A ed uno in Europa League. Inoltre, è stato uno dei protagonisti dello scudetto nel 2022.

Probabili formazioni

Nel Milan Theo Hernandez torna a giocare da terzino sinistro (centrali ci sono Gabbia e Kjaer), mentre Simic partirà ancora dalla panchina. A centrocampo niente Musah, ma confermato Adli a completare il terzetto con Reijnders e Loftus-Cheek, con l'inglese che dovrebbe agire da centrocampista offensivo. In attacco Leao, Giroud e Pulisic, con il recuperato Okafor pronto a dare una mano nel corso del match. Mourinho ripropone Kristensen come braccetto destro, con Celik sulla fascia, out Huijsen, mentre sulla sinistra Zalewski dovrebbe essere preferito a Spinazzola. Vista l'assenza di Dybala, in attacco è ballottaggio Belotti-El Shaarawy, con l'ex Torino in vantaggio per affiancare Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

Dove vederla

La partita tra Milan e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN.