Serie a femminile. Derby lombardo tra le rossonere e il Como Women

Dopo la convincente vittoria nella sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo (3-0 firmato da una straripante Dubcova), il Milan Femminile è pronto a tornare in campo per trovare il successo anche in campionato: la cocente sconfitta contro la Juventus per 2-1 nell’ultimo turno brucia ancora e l’ottavo posto in classifica non soddisfa le ambizioni delle rossonere, pronte a risalire la china questo pomeriggio alle ore 18, quando apriranno il Puma House of Football al Como Women, per dare vita a un derby lombardo di tutto rispetto. Le avversarie, attualmente quinte in classifica con cinque lunghezze di vantaggio sul Diavolo, sono la sorpresa della stagione e, dopo il pareggio a reti inviolate nella sfida di andata a ottobre, sono pronte a dare del filo da torcere alla squadra di Corti: "Abbiamo vinto meritatamente una partita complicata come quella contro il Sassuolo, quando ci metti il coraggio vieni premiato. Sono contento per le ragazze perché dopo un cambio di allenatore non avere ancora un risultato pieno è difficile", le parole del tecnico che spera di vedere lo stesso atteggiamento anche oggi pomeriggio. I.C.