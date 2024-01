Serie a femminile. Il Diavolo fa visita alla Signora

Torna la Serie A femminile, pronta a scendere in campo per la prima volta nel 2024 con una super sfida come Juventus-Milan, in programma oggi alle ore 16.15. Le rossonere di Corti hanno chiuso l’anno con un pareggio contro il Napoli, l’ottavo posto in classifica e con 10 punti in 11 giornate: dopo la vittoria per 3-1 in amichevole con il Nizza, dunque, per il Diavolo arriva l’occasione giusta per invertire il trend di una prima parte di stagione deludente, mentre le bianconere sono reduci dalla conquista della Supercoppa italiana contro la Roma. Domani, invece, toccherà all’Inter di Guarino inaugurare il suo 2024 ospitando all’Arena Civica il Sassuolo alle ore 12.30.

I.C.