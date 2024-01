Serie a femminile. Le ragazze di Corti ci provano ma non sfondano. In casa del Pomigliano solo un pari a reti bianche Il Milan pareggia senza gol contro il Pomigliano, con poche occasioni da entrambe le squadre. L'esordio di Nadia Nadim non basta a sbloccare la partita. Le ospiti sperano ancora di accedere alla Poule Scudetto.