Serie A2. Cantù ingrana la sesta e difende la vetta

Ampia vittoria dell’Acqua San Bernardo Cantù contro Cento per 85-65, contando su 14 punti sia di Grant Basile che di Riccardo Moraschini. Un primo tempo da 53-27 è la garanzia per la squadra di Brienza per una ripresa in gestione mantenendo così anche il primo posto in classifica: sesto successo di fila. Anche Orzinuovi trova la vittoria casalinga contro Torino, la Gruppo Mascio esulta (82-71) trovando in Devoe il su miglior realizzatore a 24, coadiuvato da un perfetto Costi che chiude a quota 22. Niente da fare invece per la Juvi Cremona a Verona con la formazione del Torrazzo che viene superata 85-71. Non bastano i 18 punti di Brown (ma 0/7 da 3 punti) e i 12 punti e 7 rimbalzi di Tortu. Nell’anticipo di venerdì Vigevano era andata ad un passo dal colpaccio a Cividale perdendo per 73-68 (Stefanini 21), mentre sabato l’Urania aveva ritrovato il successo piegando all’Allianz Cloud Pesaro per 77-60 grazie ai 33 punti della coppia Gentile-Amato.Sandro Pugliese