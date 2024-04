Sguardo al futuro. Giroud a Los Angeles. È caccia a una punta

I rossoneri, a caccia del sostituto di Giroud che già firmato con Los Angeles, sono da tempo sulle tracce di Joshua Zirkzee. La clausola da 40 milioni di euro vale solo in caso di recompra del Bayern, per le altre (United e Arsenal) si andrà dai 60 in su. Le alternative: riallacciati i contatti con Guirassy (27 gol stagionali con lo Stoccarda), monitorati anche David (24 reti col Lille) e Sesko (14 centri al Lipsia). L.M.