Milan-Slavia Praga, ottavi di Europa League: orario, dove vederla e probabili formazioni

Milano, 6 marzo 2024 – Vigilia di Europa League per il Diavolo: domani sera alle ore 21 a San Siro arriva lo Slavia Praga per l’andata degli ottavi di finale della competizione, reale obiettivo dei rossoneri dopo che la corsa scudetto è ormai tramontata.

"Vogliamo fare qualcosa di importante e nella nostra testa c'è la voglia e l'idea di vincere questo trofeo, che il Milan non ha ancora vinto nella sua storia. Ci aspettano ancora tante sfide difficili. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, stiamo bene e sarà una partita importante per noi e per il nostro pubblico. Ci aspetta una partita simile a quella contro il Rennes, lo Slavia forse ha delle particolarità differenti e l'ho visto nelle ultime partite disputate, dovremo evitare distrazioni. I miei giocatori hanno dimostrato che in Europa hanno fatto passi in avanti giganteschi rispetto a 4 anni fa. Siamo cresciuti. Abbiamo le capacità per arrivare fino in fondo ma dobbiamo dimostrarlo. Il blasone non scende in campo, dobbiamo far pesare la nostra forza, l'ambiente le nostre qualità: i giudizi vanno fatti a fine stagione. Ognuno di noi e voi trarrà i suoi giudizi» le parole di Pioli.

Capitolo formazione: 4-2-3-1, con il terzetto formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao chiamato a supportare in attacco Giroud, preferito a Jovic: a centrocampo Bennacer, con l'altra maglia contesa da Reijnders, che potrebbe ritrovare un posto nella formazione titolare, e Adli. In difesa Thiaw dovrebbe essere preferito a Kjaer per comporre la coppia centrale insieme a Gabbia, mentre sulla corsia destra è ballottaggio tra Florenzi e Calabria. Dall'altra parte Theo Hernandez. «È un bene per tutti noi poter fare scelte, giochiamo 4 partite in 10 giorni. Cercherò di sfruttare tutto il potenziale della squadra».

Fattore casa

"Con la Lazio siamo usciti bene dalla partita. Penso che non abbiamo giocato la miglior partita dal punto di vista tecnica, ma sicuramente una partita di atteggiamento e mentalità. La squadra sta bene, sa che sta arrivando un momento decisivo della stagione. Credo che siamo pronti per affrontarlo. Non è la giusta mentalità guardare troppo avanti, in Europa gli avversari sono tutti difficili. Affrontiamo un avversario che nel girone ha perso solo una volta. Dovremo sfruttare bene il fattore casalingo domani. Ma c'è da pensare ad un turno alla volta. Stiamo bene e dobbiamo sfruttare questo momento. Dentro di noi abbiamo la consapevolezza e l'entusiasmo di pensare di poter arrivare fino in fondo. L'ultima partita che abbiamo sbagliato e perso nettamente sia stata quella di Monza. Negli ultimi 2-3 mesi la squadra ha giocato sempre ad un certo livello e le prestazioni sono state di un certo livello".

Singoli

Su Leao: “Rafa ha le qualità per essere un giocatore determinante in tutte le partite, quante volte non ha fatto gol tante volte li ha fatti fare. È stato sempre una spina nel fianco e sempre un riferimento per noi. Deve continuare a credere in se stesso e pensare di poter essere decisivo in ogni partita”. E su Pulisic, bersagliato da insulti e minacce dopo la gara con la Lazio: “Christian non dev’essere difeso, la storia parla per lui. Ormai i social sono uno sfogo per la maleducazione, lui ha tutto il nostro sostegno ma è più in alto di tutti gli altri”.

Adli

Il centrocampista del Milan Yacine Adli ha parlato della sfida: “Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo ma domani ci aspetta una gara importante contro una squadra fisica e che metterà intensità per tutta la partita, ne siamo consapevoli. Il ruolo è stato un aspetto importante e che ho cambiato in questa stagione, l'anno scorso era diverso e avevo davanti a me tanti giocatori di qualità, non è stato facile ma ho sempre lavorato molto e devo anche ringraziare mister, staff e la squadra. Sono migliorato e ho imparato a giocare in altre posizioni, ma sono sempre stato me stesso durante questo percorso, e piano piano voglio e posso migliorare ancora di più per aiutare la squadra. Nazionale francese o algerina? Giocare con la Francia è un obiettivo, io voglio giocare al livello più alto possibile”.

Australia

Il club ha annunciato che la prima squadra si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro la Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l'Optus Stadium, un impianto multiuso all'avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. Questa visita segna il ritorno del Milan in Australia dopo circa 30 anni, con l'ultima visita risalente al 1993, quando i rossoneri giocarono due partite amichevoli contro la nazionale australiana a Sydney e Melbourne, guidati dal capitano di allora Franco Baresi.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Slavia Praga (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpisovsky.

Dove vederla

La partita Milan-Slavia Praga, in programma giovedì 7 marzo alle 21 a San Siro e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa in chiaro su Tv8, e sulle piattaforme a pagamento Dazn e Sky.