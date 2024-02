Sorteggi Europa League, l'urna sorride al Milan: agli ottavi arriva lo Slavia Praga

Milano, 22 febbraio 2024 – Sarà lo Slavia Praga il prossimo avversario del Milan negli ottavi di Europa League: l’urna di Nyon ha parlato e per i rossoneri la sfida sembra agevole. La gara di andata verrà disputata il 7 marzo a San Siro, mentre il ritorno ci sarà la settimana successiva, il 14 marzo, con il Diavolo in trasferta: “In fondo al sorteggio avevamo il 50% di possibilità di trovare il Bayer Leverkusen, è andata bene, ma non dobbiamo sottovalutare lo Slavia, sono una squadra solida. Hanno fatto un girone importante con la Roma, quindi dobbiamo prepararci bene – ha detto Franco Baresi –. In Europa bisogna avere rispetto di tutti. Il Milan deve puntare ad andare lontano. Noi dobbiamo essere sempre ambiziosi e puntare ad arrivare più lontano possibile. Se stiamo bene possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo credere in noi stessi, abbiamo la qualità per ambire a grandi traguardi. La squadra deve crescere in generale. Siamo una squadra offensiva, ma dobbiamo essere più compatti, uniti e convinti. Speriamo rientrino presto tutti gli infortunati, così l'allenatore avrà maggiori possibilità di scelta. Bisogna fare tutti di più. Serve maggiore intensità e attenzione. La squadra deve essere più compatta. Creiamo tanto, ma subiamo troppo. Serve più attenzione e spirito di sacrificio. Il Milan crea tanto, abbiamo gli uomini per fare bene in avanti”.

La squadra si è allenata oggi a Milanello per preparare la sfida all’Atalanta di domenica sera a San Siro: Fikayo Tomori e Pierre Kalulu hanno lavorato con la squadra, mentre si è rivisto in gruppo capitan Calabria che si era infortunato nella gara di campionato contro il Napoli dello scorso 11 febbraio. In base a come andrà la rifinitura di domani, Stefano Pioli deciderà se convocarli o meno per la sfida contro i bergamaschi.

"Abbiamo seguito il sorteggio senza ansia, ma con la volontà di proseguire un percorso che può darci grandi soddisfazioni. L'avversario è valido, anche se dovremo ancora conoscerlo meglio. Ha fatto un bel girone di qualificazione e sarà una gara da affrontare in maniera seria e concentrata. Vincere l'Europa League? Quando si gioca in una società come il Milan c'è sempre la voglia di dare tutto e raggiungere la vittoria. È doveroso e noi come gruppo abbiamo questa volontà di andare fino in fondo nelle competizioni a cui partecipiamo”.

Sui troppi gol incassati Gabbia spiega: "Ogni rete presa ha una storia a sè. Ieri col Rennes ci sono arrivati due rigori abbastanza casuali. Loro sono partiti molto forte e all'arrembaggio ed erano in tanti in attacco. Ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare più uniti e coesi cercando di sacrificarci di più. Ma lo sappiamo e cercheremo di metterlo in atto già nella prossima partita per fare meglio e portare a casa una vittoria”.

Sulla prossima sfida contro l'Atalanta: "Siamo concentrati. Vedo una squadra viva e con un'anima forte, che ha voglia di far bene e dare sempre tutto. L'Atalanta è un test importante per il campionato e per noi, non solo una prova fondamentale per la fase difensiva. È una gara importante per il Milan. In parecchie stagioni sono stato protagonista del Milan e mi sono sentito parte integrante di questa squadra. A volte ho giocato di più, a volte di meno anche a seconda delle scelte del mister. Quest'anno sono cresciuto e sono felice e sto cercando di fare del mio meglio per aiutare i compagni".