Milan, attento: il Bayern Monaco vuole Theo

Milano, 5 marzo 2024 – La sfida contro lo Slavia Praga di giovedì sera a San Siro (dirigerà il fischietto turco Halil Umut Meler) valida per l'andata dei playoff di Europa League, è un ostacolo da superare con determinazione e attenzione perché per il Diavolo il percorso europeo è uno spartiacque decisivo per la stagione rossonera: è un trofeo internazionale che manca dalla bacheca di via Aldo Rossi e il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è strettamente legato al successo finale nella competizione.

Senza contare, poi, l’iniezione di liquidità che la coppa porterebbe nelle casse rossonere: tra premi Uefa, la qualificazione automatica alla Supercoppa, il market pool e i guadagni dal botteghino, si stima un guadagno totale di 40 milioni.

In difesa

Stefano Pioli dovrebbe cambiare un solo uomo rispetto all'ultima gara di campionato vinta contro la Lazio: in difesa, al fianco di Matteo Gabbia, non ci dovrebbe essere Simon Kjaer, ma Malick Thiaw, senza dimenticare il rientrato Fikayo Tomori pronto a riprendersi un posto da titolare al centro della retroguardia dopo l’infortunio accusato lo scorso dicembre.

Per il resto Alessandro Florenzi, che sarà squalificato domenica pomeriggio in campionato contro l'Empoli, e Theo Hernandez completeranno la la linea di difesa davanti a Maignan, in mezzo al campo dovrebbero trovare ancora spazio Adli e Bennacer, mentre in avanti, alle spalle di Giroud, ci saranno Pulisic a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Leao, che sarà assente anche lui domenica per squalifica, a sinistra.

Al momento c'è un solo giocatore rossonero fermo per infortunio, vale a dire Tommaso Pobega che dovrebbe rientrare ad aprile (il 21 dicembre scorso il centrocampista è stato operato per la riparazione del tendine retto femorale sinistro): ieri ha fatto il suo esordio stagionale Mattia Caldara, rimasto a lungo ai box dopo un’operazione alla caviglia. Il difensore classe 1994 è sceso in campo con la Primavera di Ignazio Abate contro la Fiorentina, sconfitta per 4-1 in rimonta dai toscani.

Theo Hernandez

Per rispondere fattivamente all’assalto atteso del Bayern Monaco nei confronti di Theo Hernandez (che sembra essere il prescelto dal club tedesco per sostituire Alphonso Davies, in direzione Real Madrid), il club di via Aldo Rossi vuole iniziare subito il dialogo per il rinnovo del contratto del terzino che scade nel 2026.

In Germania parlano di un affare da 60-70 milioni di euro, ma difficilmente il Diavolo darà il suo benestare a certe cifre (sotto i 100 milioni non si tratta): la volontà è quella di blindare il francese, diventato ormai uno dei pilastri del gruppo rossonero, con tanto di fascia di capitano indossata in assenza di Davide Calabria.