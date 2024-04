Theo Hernandez. La rivincita mondiale

Notte speciale quella di San Siro, con tanti incroci all’interno di una partita che promette spettacolo. Derby “americano“ fra le proprietà da una parte, sfida fra bomber dall’altra, ma pure una “minirivincita“ dell’ultimo Mondiale visto che in campo ci saranno alcuni illustri rappresentanti dell’ultima finalissima in Qatar, quella che ha visto di fronte Francia e Argentina.

E così se da una parte c’è voglia di rivalsa da parte dei rossoneri Theo Hernandez e Olivier Giroud, dall’altra c’è l’orgoglio dei sudamericani della Roma, in particolare Paulo Dybala e Leandro Paredes. Quest’ultimo giocò solo un piccolissimo spezzone di gara (nei tempi supplementari) per poi festeggiare il titolo con Messi e compagni. Più spazio, ma molta più sfortuna hanno invece avuto i transalpini. Pronti a “vendicarsi“ in Europa League.