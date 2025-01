Milan, ufficiale l'arrivo di Walker: l'ex Manchester Ciy indosserà la maglia numero 32

Milano, 24 gennaio 2025 - Kyle Walker al Milan: adesso è ufficiale. Il terzino inglese, 34enne, era arrivato in città già ieri e aveva sostenuto le visite mediche. Oggi ha ottenuto anche l'idoneità sportiva ed è stato così annunciato dal club rossonero. Contratto da 2,5 milioni di euro fino a giugno per l'ex Manchester City che arriva in prestito. Pronto anche un successivo accordo da 4,5 milioni a stagione fino al 2027.

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC. Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010", si legge nella nota della società.

"Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023. Kyle, nel novembre 2011 debutta nella Nazionale inglese, con cui vanta 93 presenze. Walker indosserà la maglia rossonera numero 32", chiude il comunicato.

"Abraham mi ha aiutato a scegliere. I tifosi sono incredibili. Ho scelto il numero 32 per David Beckham”, le sue prime parole. Walker non sarà a disposizione per la partita di domenica, a San Siro alle 12.30, contro il Parma. Non scenderà in campo nemmeno a Zagabria, avendo già giocato nella prima fase della Champions con il City, ma sarà schierabile per le gare successive. Ora, assalto a Santiago Gimenez: il Milan ha già l'accordo con il giocatore. La prima offerta al Feyenoord è a partita, attorno ai 30 milioni di euro. Gli olandesi, per il momento, fanno muro.