Youth League. Baby Milan, pari (amaro) coi Reds: palo di Camarda

Inizia con un pareggio il cammino della Primavera del Milan in Youth League, competizione nella quale i rossoneri sono stati finalisti nelle ultime due edizioni. Un punto amaro, a conti fatti, per la formazione di Guidi che, nella ripresa, ha sfiorato ripetutamente il gol. Il piccolo Diavolo ha poi potuto contare sulla stellina Francesco Camarda, rientrato in campo proprio in questa occasione dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fermo con Milan Futuro, nel weekend, oltre a impedirgli di giocare con la Nazionale Under 19. Proprio il 16enne, nella ripresa, ha colpito un palo, dopo un’inzuccata su corner di Comotto. Grande equilibrio nella prima frazione, eccezion fatta per il colpo a botta sicura di Liberali respinto sulla linea (involontariamente) proprio da Camarda. Nel secondo tempo, è quasi assedio a livello di palle gol: pri ma l’incornata di Stalmach a fil di palo, poi il tocco di Maximilian Ibrahimovic deviato in angolo dal portiere dei Reds Misciur, a seguire il palo di Camarda. E non è finita: Guidi punta sulle forze fresche (dentro Scotti e Bonomi per Camarda e Liberali) e la squadra continua a premere. Sala sfiora la traversa su assist di Bakoune, poi Bonomi controlla e gira verso la porta un’idea di Perin, ma Misciur salva ancora i suoi. Ora testa al campionato, dove il Milan è secondo, a -3 dalla Roma. Domenica alle ore 11, proprio come per la prima squadra, sarà tempo di derby. L.M.