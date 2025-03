Modena-Catanzaro 2-1: boccata d’ossigeno per i canarini

Modena, 29 marzo 2025 – Primo tempo ben giocato, grazie all'atteggiamento con il quale i canarini dimostrano di voler scrollarsi di dosso le tensioni degli ultimi 15 giorni. L'elogio della duttilità trova il suo apice poco dopo la mezz'ora quando, dopo una azione da sinistra a destra, Magnino scaglia in rete in diagonale (primo gol per lui) la palla vagante lasciata da Di Pardo che male aveva agganciato quella sfera a tu per tu con Pigliacelli.

Unico a rimanere un po' lontano dalla foga canarina (onestamente, di servizi non ne arrivano mai) è Pedro Mendes e all'intervallo Mandelli rilancia Gliozzi e sarà altra scelta indovinata. L'ex Pisa entra letteralmente indemoniato e al 51' inizia e conclude una azione da manuale ma, secondo il direttore di gara, simulando dopo un leggero contatto.

Al 62' un mezzo piede di Cotali tiene in gioco Iemmello sul pari degli ospiti. Il Modena sbaglia con Santoro in uscita, il Var in circa 5 minuti corregge il direttore di gara.

Gliozzi incorona la sua prova mettendo la firma vincente su corner di Palumbo e facendo pure ricredere qualcuno. Il palo di Battistella è l'ultima emozione all'80', poi il Modena saprà soffrire. Che boccata d’ossigeno: +5 sui playout, -2 dai playoff in attesa delle altre.

Il tabellino

Modena 2 Catanzaro 1

Modena (3-4-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo (30' st Beyuku), Gerli, Santoro (30' st Battistella), Cotali (38' st Idrissi); Palumbo; Caso (14' st Duca), P. Mendes (1' st Gliozzi). In panchina: Seculin, Vulikic, Bozhanaj, Caldara, Oliva, Botteghin, Kamate. All. Mandelli.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (38' st Biasci), Scognamillo, Bonini; Situm (1' st Cassandro), Pompetti, Petriccione, Ilie (30' st Seck), Quagliata (1' st Compagnon); Iemmello, Buso (14' st Pittarello). In panchina: Gelmi, Borrelli, Corradi, Pagano, Aloisio, Maiolo, Coilibaly, All. Caserta.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto (Margani/Votta).

Marcatori: 33' pt Magnino, 17' st Iemmello, 22' st Gliozzi

Note. Spettatori 10.088. Ammoniti: Magnino, Cassandro, Cotali, Cauz (gf), Gliozzi (cnr) Angoli 6-4. Recupero: 1' pt., 7' st