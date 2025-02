Mondiali sci, Von Allmen-Meillard oro in combinata. Delusione Italia nello slalom

Saalbach, 12 febbraio 2025 - La Svizzera si conferma uno squadrone imbattibile. Monopolizzato il podio della team combined maschile. E' tripletta. Vincono Von Allmen e Meillard su Monney e Nef e Rogentin-Rochat, mentre l'Italia impreca per l'uscita di Vinatzer in slalom dopo la terza piazza di Paris in discesa. Ancora a secco di medaglie la nazionale che ci riproverà giovedì con il succoso gigante maschile.

La gara

Nebbia in discesa, con anche un leggero nevischio, ma nulla che abbia messo a repentaglio la gara seppur con diverse interruzioni. L’Italia è rimasta in corsa per le medaglie, a differenza della gara femminile, e Dominik Paris ha confermato il suo feeling con la pista portando la coppia con Alex Vinatzer in terza posizione a 46 centesimi dagli svizzeri Monney e Nef, primi assoluti in 1’42”09. Anche Franjo Von Allmen ha disputato una buona discesa, ma ha pagato un errore da funambolo a metà pista, e si è dovuto accontentare della seconda posizione a 2 centesimi, ma ha comunque messo Meillard in posizione di attacco per la manche di slalom. Distacchi più elevati dalla quarta posizione in giù. L’Austria ha piazzato come miglior coppia Hemetsberger e Gstrein, distanziati di 95 centesimi, davanti a Italia 2 (Schieder-Kastlunger) a 97 centesimi e Italia 3 (Casse-Gross) a 1”01, a conferma della buona mattinata azzurra. Non sono rimasti troppo distanti nemmeno i norvegesi Sejersted-Haugan a 1”05 e gli svizzeri Rogentin-Rochat a 1”08. Missione dura, invece, per gli slalomisti Amiez e Yule dato che Muzaton per Francia 2 ha pagato 1”13 e Murisier per Svizzera 3 è rimasto attardato di 1”14. E’ crollato pure Vincent Kriechmayr, in coppia con Feller, solo tredicesimo a 1”31. Grandi difficoltà pure dell’altra squadra norvegese, con Moeller che è caduto tagliando fuori pure il compagno McGrath che sarebbe diventato pericolosissimo in slalom. Lo slalom, però, non premia gli italiani. Vinatzer - con Rochat in testa in quel momento - parte con un vantaggio di sei decimi da amministrare, ma perde subito tutto nei primi due intermedi e poi inforca nell’ultima parte. Prosegue dunque la maledizione di Paris che nelle gare veloci ha perso per due volte il podio per pochi centesimi. Così, la Svizzera si prende tutto. L’oro va alla coppia Meillard-Von Allmen, grazie alla rimonta dello slalomista su Nef, che comunque porta Monney sul podio a 27 centesimi di ritardo, mentre la tripletta è completata da Rochat e Rogentin, capaci di rimontare tra i pali stretti cinque posizioni. L’Italia chiude invece sesta con Schieder e Kastlunger e settima con Casse-Gross, mentre delusi sono tre big come Noel, Yule e Feller, tutti usciti in slalom. L’Austria padrona di casa si deve accontentare della quinta posizione con Hemetsberger e Gstrein a 80 centesmi, dietro agli Usa con Cochran Siegle e Ritchie. Giovedì si prosegue con il gigante femminile.

Classifica Team combined maschile

1 Von Allmen-Meillard 2’42”38 2 Monney-Nef +0.27 3 Rogentin-Rochat +0.43 4 Cochran Siegle-Ritchie +0.69 5 Hemetsberger-Gstrein +0.80 6 Schieder-Kastlunger +0.93 7 Casse-Gross +1.07 8 Jocher-Strasser +1.30 9 Sejersted-Haugan +1.30 10 Bailet Muffat Jeandet +1.48