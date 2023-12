All’U Power Stadium (ore 15). Monza, in palio punti pesanti nell’incrocio Palladino-Gilardino

Un caffè fra amici, con vista sul campo di gioco dell’U Power Stadium. Monza-Genoa non è solo una partita di calcio ma anche un ritrovo fra due allenatori, Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che si conoscono bene. "Con Alberto c’è davvero un rapporto di amicizia - dice il tecnico dei brianzoli -. Abbiamo giocato insieme in Nazionale e 6 mesi allo Spezia. Ho conosciuto un ragazzo umile e gli faccio i complimenti perché ha fatto molto bene: ha fatto un percorso diverso dal mio, ha più esperienza, il Genoa sa quel che vuole". Dopo gli elogi al rivale, occhio alla partita: "Il Monza deve dare un grande impatto emotivo, perché ora i punti iniziano a essere pesanti. La partita non sarà decisiva, ma comunque molto dura: affronteremo una squadra alla nostra portata e siamo pronti a giocarcela".

Entra nei dettagli della sfida odierna Palladino, partendo da una notizia positiva: "Per il match sono tutti pronti, ho l’imbarazzo della scelta (in realtà Vignato e Izzo sono ancora indisponibili, ma con la possibilità di rientrare dall’impegno successivo con il Milan, ndr) . In settimana ho stravolto la squadra quattro o cinque volte in questi giorni e la formazione ancora non la so, ma mi piace lo spirito che hanno avuto i ragazzi nell’avvicinarsi all’appuntamento. Però la formazione ancora non l’ho decisa: dovremo entrare in campo con una mentalità giusta".

L’importante è non ripetere gli errori più recenti: "La squadra ha tante cose da migliorare, mi piacerebbe non andare sotto, perchè non è facile in Serie A recuperare. Abbiamo lasciato punti per strada ma sono convinto che entro la fine dell’anno ci ritorneranno. C’è rammarico per il gol subito nell’ultimo minuto contro la Juventus, è una cosa che pesa. Bello però il primo gol in Serie A arrivato per Valentin Carboni contro i bianconeri. E’ un ragazzo di alto livello, lui vuole arrivare in alto. Sia lui che tutti i giovani che abbiamo in rosa devono crederci, ne ho tanti di ragazzi di grande forza, conto molto su di loro. Il fatto che ci siano più difficoltà a fare gol da fuori area significa che le difese e i portieri sono migliorati. Noi abbiamo avuto qualche occasione, cerchiamo di arrivare al tiro da fuori ma non è facile".

E ancora. Rispetto ai singoli, Palladino spende parole anche per la stagione sin qui non semplice di Mota Carvalho: "Sa che può e deve dare di più. Il mio compito è cercare di tirare fuori il 100% da ciascuno e se il giocatore non ce la fa, anche io mi devo fare delle domande per trovare la chiave giusta. Ma sono sicuro che ritroverà le sue giocate e la sua continuità e ritornerà a tirar fuori quelle prestazioni che ha fatto lo scorso anno. Mi spiace che in casa fatichiamo a vincere, ma questa volta potremmo anche farcela"

Probabile formazione: (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio,Caldirola, Mari; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, V.Carboni; Colombo; All. Palladino

A.S.