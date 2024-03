dany mota rivela "Trenta messaggi da Galliani dopo il gol"

"Galliani mi ha mandato 30 messaggi, dicendomi che in tutta la sua carriera non aveva mai visto un gol così. Sentirselo dire da uno come Galliani, con tutto quel che ha vissuto al Milan, è speciale ed emozionante". Raggiante e divertito. Così Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza, ha commentato (a margine di un evento organizzato in un centro commerciale del capoluogo brianzolo) l’eurogol in rovesciata che è valso il momentaneo 0-2 al Genoa, durante l’ultimo turno di campionato, poi vinto a Marassi 3-2 proprio dai biancorossi. Per molti suoi tifosi il giocatore è entrato nella categoria speciale degli “artisti del gol“.

"Un gol così lo provavo da piccolino - ha proseguito il calciatore dei biancorossi - un paio ne avevo anche fatti". E sul momento il giocatore ha spiegato: "Sto cercando di dare continuità, mister Palladino mi dice sempre che non so quanto sono forte. La convocazione in Nazionale portoghese? Ci spero, domani ci saranno i nomi, sono già tra i preconvocati e sono orgoglioso di questo", ha concluso Mota Carvalho.

M.C.