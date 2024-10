Domani il confronto col Venezia. Galliani: "Mai parlato di Maldini con nessuno»

Cravatta gialla, quella delle grandi occasioni calcistiche. Adriano Galliani che arriva in Lega, a Milano, dove è tra quelli che meglio di tutti studiano le mosse per il presente e il futuro, è garanzia di parole e titoli. Intanto il sorriso, il primo della stagione per il Monza che ha battuto il Verona: "Quando si vince è meglio, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti, poteva vincere in altre occasioni, infatti Nesta non è mai stato in discussione. Il suo lavoro va bene, anche perché l’ho scelto io...". E giù di risate. Poi gli occhi si illuminano quando gli si fa presente che i consigli di Silvio Berlusconi hanno ancora effetti sul campo: "Pazzesco: ho mandato a tutti le sue parole, da Nesta a Djuric. Ma è tutto l’anno che dico a chi gioca vicino a Djuric: quando c’è un lancio scattate verso la porta perché Milan la spizza sempre, è l’attaccante che nei 5 campionati europei vince più contrasti aerei, e a Sandro ho detto che lavorare è inutile perché l’unico schema buono è lancio lungo, spizzata di Djuric e gol". L’occasione è buona per parlare del futuro societario ("Non ci sono offerte") e dell’uomo del momento: "Mai parlato di Maldini con l’Inter: con Daniel parlo tutti i giorni, ma non ho mai sentito nessuno. Comunque io sono milanista, quindi lasciatemi stare...". Se ne va non prima di dare una buona notizia a chi, come lui, ama il Monza: Daniel, per domani contro il Venezia, dovrebbe tornare in campo. Michael Cuomo