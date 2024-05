Monza-Frosinone 0-1: Cheddira avvicina i ciociari alla salvezza

Monza, 19 maggio 2024 – Pomeriggio domenicale con il Monza che riceve il Frosinone al quale basterebbe un solo punto per condannare alla Serie B il Sassuolo che ha perso contro il Cagliari nell'anticipo di mezzogiorno. Si tratta di una sfida inedita in Serie A, visto che Monza e Frosinone giocheranno contro per la seconda volta nella storia nel massimo campionato, invece in Serie B le precedenti sfide giocate all'U Power Stadium sono terminate tutte e tre con una vittoria dei lombardi. Lato formazioni, Palladino sceglie Sorrentino in porta, mentre a centrocampo in mediana ci sarà Bondo. Davanti Mota e Pessina e Colpani alle spalle dell'ex Cesena, Verona e Vis Pesaro Milan Djuric. Dall'altra parte Di Francesco, che oggi potrebbe far retrocedere proprio quel Sassuolo che aiutò a promuovere in Serie A oltre dieci anni fa, si affida al trio Soulé, Harroui e Cheddira davanti, con Zortea e Valeri sulle fascie, in porta sempre Cerofolini per questo finale di campionato. Dirige il match il signor Fabbri, coadiuvato dagli assistenti di linea Rossi e Garzelli.

Primo tempo

Primi cinque minuti di gara tutti dalla parte del Frosinone che prova a spingere per cercare il gol che sbloccherebbe il match, mentre il Monza si affida alle ripartenze. Segna Walid Cheddira all'8'! Valeri verticalizza per Harroui che va in uno contro uno sulla sinistra, crossa dentro per il 70 che di testa da sotto porta non sbaglia. Adesso la situazione è nettamente favorevole ai ciociari, ai quali basta un solo punto per salvarsi. Subito vicino al raddoppio il Frosinone con Soulè che inventa per Harroui in mezzo all'area, il trequartista calcia ma non trova la porta. Fase centrale del primo tempo con il Monza che fa tanto possesso palla a centrocampo (72% dopo 20 minuti), ma manca quel guizzo per battere la difesa ospite che è molto bassa e compatta. Cosa si è mangiato Harroui al 25'! Palla persa del Monza, Valeri riparte e si fa metà campo palla al piede sulla sinistra, imbuca per Harroui che fa due passi in area, arriva davanti a Sorrentino che esce coi tempi giusti e si vede calciare letteralmente addosso. Bravo l'estremo difensore del Monza, ma male anche l'attaccante ospite che ha tergiversato un po' troppo prima di calciare. Arriva anche il primo giallo della partita ai danni di Warren Bondo, poco prima del cooling break al minuto trenta. Al 34' punizione dalla destra lungo il lato corto dell'area di rigore per il Frosinone, con Harroui che crossa direzione Romagnoli nel secondo palo, ma il difensore va a vuoto e la palla è del Monza. Primo tempo completamente appannaggio del Frosinone che continua a creare problemi con le incursioni degli esterni. Al 43' ci riprova dalla distanza Harroui, ma la sua conclusione è centrale ed è facile preda di Sorrentino. Palo di Colpani all'ultimo secondo della prima frazione! Cross di Dani Mota dalla sinistra mordibissimo sul secondo palo, il Flaco svetta dall'area piccola e centra il legno. Il primo tempo termina 0-1 per il Frosinone.

Secondo tempo

Si riparte con il Monza che sembra essere più aggressivo e con un baricentro più alto anche a costo di scoprirsi e lasciare contropiedi agli ospiti. Ripartenza Frosinone con Okoli che guadagna un buon calcio di punizione dal limite dell'area sul gomito sinistro. Soulé col mancino la mette dentro, mischia e Romagnoli non riesce a deviare in porta. Lunga Var review dopo il calcio di punizione a favore del Frosinone, probabilmente per rivedere la caduta in area di Romagnoli o qualche tocco di mano. Ci sono però problemi di comunicazione tra Lissone e l'U Power Stadium con l'arbitro Michael Fabbri che non sente più la sala Var, ciò porta a una lunghissima interruzione. Si torna a giocare, con una novità: non sarà disponibile il Var fino a fine partita per problemi tecnici. Dopo almeno cinque minuti di stop si ritorna, finalmente, a giocare. Palo di Mathias Soulé!

Ancora decisivo Valeri che anticipa perfettamente Colpani e manda in porta Soulé che calca col sinistro a incrociare ma centra il legno. Arrivano i primi fischi dalle tribune dell'U Power Stadium verso i propri giocatori che, in questi 65' minuti sono apparsi molto molli e in balia degli avversari che, anche per forza di cose, oggi hanno ben più motivazioni. Cambio Monza, fuori Dani Mota Carvalho e dentro Gianluca Caprari che gioca la seconda gara (dopo i 4 minuti contro la Lazio) post rottura del legamento crociato. Zortea col sinistro da fuori ci prova, Sorrentino quasi di bagher e poi blocca prima dell'arrivo di Cheddira. Nel frattempo, ristabilito il Var e, dunque, problema risolto. Sbaglia ancora Harroui che era partito in contropiede e, arrivato al limite dell'area dopo quasi cinquanta metri palla al piede, sbaglia il tocco dentro per Soulé che non ha fatto il taglio che sperava il compagno. Si copre Di Francesco, dentro Gelli per uno stanco, ma positivo, Harroui al 72'. Fa tutto Valentin Carboni che riceve, dopo l'anticipo bucato da Okoli, corre verso la porta, non vede i compagni e calcia alto. Colpani porta via un ottimo calcio di punizione dai venticinque metri, spostati lievemente sulla destra, ottima posizione per un mancino. Colpani, col sinistro, Caprari col destro sul pallone. Parte il secondo che calcia malissimo addosso alla barriera. Sbaglia tutto Pedro Pereira che regala palla a Cuni, l'11 corre verso la porta, lascia per Soulé che calcia addosso a un difensore e poi, sul proseguo dell'azione, Zortea calcia fuori da posizione defilata. Vicino al gol del pari Caprari al 94'! Tunnel di Pereira a Valeri sulla destra, l'esterno entra in area e la mette a rimorchio bassa per l'arrivo di Caprari che calcia male e la mette fuori. Finisce 0-1 per il Frosinone a Monza, ora gli ospiti sono 15esimi con 35 punti e, all'ultima giornata, si giocheranno la Serie A contro l'Udinese che, dopo la sconfitta contro l'Empoli, è due punti sotto.

Tabellino

Monza (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli (Pereira, 79'), Izzo (D'Ambrosio, 46'), Marì, Kyriakopoulos (Zerbin, 46'); Gagliardini, Bondo (Carboni, 46'); Colpani, Pessina, Mota (Caprari, 65'); Djuric

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea (Cuni, 86'), Brescianini, Valeri; Soulé (Baez, 91'), Harroui (Gelli, 72'); Cheddira (Reinier, 86')

Reti: Walid Cheddira (FRO) 8'