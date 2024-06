Il futuro dei brianzoli. Monza e Palladino, la settimana della verità

Il prossimo incontro tra Raffaele Palladino e la Fiorentina, prima candidata per accogliere in panchina il tecnico del Monza, potrebbe dare maggiori indicazioni rispetto al futuro dell’allenatore campano e di conseguenza anche su chi sarà l’eventuale successore. Entro pochi giorni dovrebbero infatti arrivare le decisioni da parte di diversi club, compreso quello toscano. La scadenza vale anche per i brianzoli, riguardo alla guida a cui affidarsi per la stagione che verrà. Adriano Galliani (nella foto) sta valutando una serie di opzioni, alcune delle quali portano al suo passato rossonero. Uno dei nomi che circolano ormai da giorni è infatti quello di Alessandro Nesta, reduce dalla stagione vissuta sulla panchina della Reggiana. In alternativa è spuntata l’ipotesi Andrea Pirlo. Entrambi hanno militato e vinto nel Diavolo all’epoca dell’era Berlusconi-Galliani. Altri due nomi che sono sotto la lente d’ingrandimento sono quello di Baroni, che ha appena chiuso il campionato centrando una clamorosa salvezza con un Verona rivoluzionato nel mercato di gennaio, e Dionisi, la cui esperienza col Sassuolo è stata meno fortunata quest’anno: esonero a metà stagione coi neroverdi in crollo e poi retrocessi sotto la guida di Ballardini. Questo, ovviamente, ferma restando l’ipotesi oggi più accreditata rispetto al futuro di Palladino, ovvero quella di un addio a una società in cui per due stagioni di fila ha centrato l’obiettivo salvezza con largo anticipo, facendo un pensierino anche alla corsa per le coppe europee. È mancato soltanto lo sprint finale.

R.S.