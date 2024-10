Il posticipo. Monza si sblocca, prima vittoria. Mota e Bianco stendono il Verona

Duecentodiciotto giorni fa l’arcobaleno di Daniel Maldini su punizione a colorare il pomeriggio del Monza contro il Cagliari. Adesso le sfumature hanno altre firme, ma la forma è la stessa ed è quella di un sorriso sul volto grande così.

La prima vittoria di Alessandro Nesta in Serie A, la prima del Monza in questo campionato dopo 16 giornate di digiuno da bottino pieno, è servita a Verona dove l’Arena è anche il Bentegodi: perché per avere la meglio su Paolo Zanetti e i suoi gialloblù non sarebbe bastata una passeggiata bensì una prova completa, che i brianzoli hanno confezionato non prima di metterci dentro ogni segnale positivo fino al 3-0 senza appello finale. Eppure il segnale della vigilia non sembrava così confortante: senza Maldini, fuori per un problema alla spalla dell’ultimo minuto, Nesta si affida a Caprari e la scelta paga pronti-via.

Illuminante il servizio del 10 da un vertice all’altro dell’area di rigore, da grandissimo il gesto di Dany Mota che al volo battezza incrociando il palo lontano.

Serata in discesa, sì, ma non meno complicata: serve Turati in più di un’occasione per confermare una volta di più che il consiglio di Di Gregorio non era affatto sbagliato, quindi una prova solida dietro e questo non fa quasi notizia.

Un passo avanti, invece, è l’atteggiamento monzese nella ripresa, dove il Monza fino a qui aveva un po’ lasciato a desiderare. Invece i secondi 45 Pessina e compagni li approcciano col piede pigiato sull’acceleratore trovando la traversa con Kyriakopoulos, facendo la partita e sapendo anche soffrire, chiudendo poi la pratica con due azioni che riportano ai consigli di ormai anni fa di Silvio Berlusconi. Sarebbe stato orgoglioso il presidente di vedere Turati pescare Djuric dalla sua porta, quindi l’attaccante servire di testa prima Dany Mota - doppietta - poi Bianco per il tris in una manciata di minuti.

Non è solo spirito e soddisfazione, è soprattutto punti e classifica: Galliani esulta con gli occhi all’insù, il Monza lascia il piano terra e inizia il suo campionato in linea con il percorso di due anni fa. Adesso contro il Venezia la parola è solo quella: continuità.

Michael Cuomo