Izzo cuore e grinta. Pessina sotto tono. Zerbin, troppa foga

SORRENTINO 6. Due gol sul primo palo pesano a un portiere, ma la dinamica lo scagiona. Bene in uscita su Chiesa nella ripresa.

IZZO 6.5. Ci mette tutto il corpo per tenere in piedi il muro. Provvidenziale due volte sull’attaccante della Juve.

PABLO MARI’ 5.5. Milik è sempre davanti, Chiesa e Yildiz gli vanno via con troppa facilità.

D’AMBROSIO 5. Prima sfiora di testa chiamando Perin alla grande risposta, poi Chiesa ci crede più di lui e va a segnare lui.

BIRINDELLI 5. Troppo debole dietro, chiuso davanti, a porta vuota si fa ipnotizzare da Pinsoglio.

PESSINA 5. Spazi giusti, tempi sbagliati: rispetto al solito sbaglia il passaggio decisivo.

GAGLIARDINI 6. La difesa è in affanno, c’è lui a dare una forza in più lì dietro. Esce acciaccato.

PEDRO PEREIRA 5. Rispetto a Zerbin ha un’altra velocità, ma anche dietro si vede poco.

COLPANI 6. Per fermarlo serve il fallo, ma dura un tempo.

CARBONI V. 6.5. La luce biancorossa allo Stadium: tutti i pericoli partono da lui.

DANY MOTA 5.5. Alex Sandro ringrazia per il palo scoperto, cambia passo nel finale e Weah lo atterra in area.

ALL. PALLADINO 6. Il ritorno a 3 dietro non paga, chi tradisce sono gli esterni. Riesce comunque a fare la partita, ma senza acuti: anche Pinsoglio era in stato di grazia.

Bondo 6.5. Da un’area all’altra. Una marcia in più per la manovra del Monza. Djuric 6.5. Va ancora a prenderla in cielo di testa, ma Pinsoglio risponde alla grande. Zerbin 5. Così tanta voglia da diventare eccesso di foga: due gialli normali valgono un rosso e la doccia anticipata.

Voto squadra 6.

m. c.