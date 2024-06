La settimana degli annunci. L’Inter elegge il presidente. Fonseca, countdown Milan

e Mattia Todisco

La Milano del calcio comincia a guardare alla stagione che verrà. La prima settimana di giugno sarà quella in cui arriveranno alcune importanti ufficialità. L’Inter, che lo scorso 22 maggio è passata da Suning a Oaktree, ha indetto per questa mattina alle 10 a Palazzo Parigi l’assemblea dei soci che eleggerà il Consiglio d’amministrazione e il presidente. Nel board entreranno Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri, Carlo Ligori (i quattro manager del fondo Usa che si stanno occupando del club), Amedeo Carassai, Carlo Marchetti (erano nel CdA precedente in quota Oaktree), Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta ("Under 23? Abbiamo un problema di strutture", ha detto ieri all’evento La Notte della C alla Triennale di Milano). In più il futuro presidente, che sarà italiano e non dovrebbe essere nessuno tra questi nomi. Nei prossimi giorni potrebbero già arrivare i rinnovi di Inzaghi e Barella fino al 2027 e Martinez al 2029. Quindi si lavorerà al possibile prolungamento di Dumfries e al portiere da affiancare a Sommer (Bento è sempre il nome più gradito). Nel frattempo ieri si è operato Acerbi: intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra, tornerà disponibile a luglio.

Anche in casa Milan (ieri l’annuncio dell’apertura di una nuova International Academy a Dubai) sono giorni importanti, quelli dell’arrivo in panchina di Paulo Fonseca. Accordo definito: due anni con opzione sul terzo e 2,5 milioni netti a stagione. L’annuncio probabilmente all’inizio di settimana prossima. Poi, il mercato dovrà decollare. Il primo nome potrebbe arrivare sempre dal Lille: Tiago Santos, terzino destro 21enne. In ballottaggio con lui, Emerson Royal del Tottenham. Ma l’elefante nella stanza resta il centravanti. Gli obiettivi primari sembrano allontanarsi: Zirkzee verso il Bayern Monaco, Sesko verso l’Arsenal. Guirassy ha numeri diversi: economicamente (clausola da 17,5 milioni) e anagraficamente (28 anni). Sul giocatore c’è il Borussia Dortmund. Così, la società potrebbe virare su Gimenez: anche il 23enne messicano è seguito da tempo e costa circa 50 milioni. A centrocampo, invece, il preferito resta Fofana (25 anni) in uscita dal Monaco. Il mercato, poi, potrebbe cambiare a fronte di un’uscita importante: al momento il maggiore indiziato è Theo Hernandez (Bayern Monaco, Real Madrid).

Restando in Lombardia, settimana chiave anche per il Monza. Palladino va verso la Fiorentina: Nesta, Baroni e Pirlo in lizza per sostituirlo.