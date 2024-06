La svolta. Il Monza affida la panchina a Nesta. Accordo annuale con opzione 2026

Alessandro Nesta e Adriano Galliani è un binomio vincente che ci riporta a ventidue anni fa: Silvio Berlusconi non ne voleva sapere, il lavoro ai fianchi dell’esperto dirigente porta il Milan al grande colpo di fine mercato dalla Lazio. Il primo vero volo del Condor. Le mani di Galliani e di Nesta tornano a unirsi in una stretta a Monza, nel romanticismo della Brianza calcistica pronta a conoscere chi, dopo Raffaele Palladino, dovrà tenere viva la realtà della Serie A. Tutto definito nel pomeriggio di ieri: contratto di un anno con opzione di rinnovo, ingaggio intorno al mezzo milione e ufficialità che dovrebbe risolversi al massimo all’inizio della prossima settimana. Poi sì, si entrerà nel vivo della preparazione della prossima stagione. Intanto la scelta, che arriva dopo un confronto con un altro pretendente, Marco Baroni, profilo differente: lui, l’uomo-salvezza di Lecce e Verona, 60 anni, rispetto al profilo giovane e ancora da scoprire che si affaccia per la prima volta da allenatore nel grande palcoscenico della massima serie. Sandro Nesta, però, rispecchia tutte le caratteristiche che avrebbe cercato Silvio Berlusconi, colui che negli anni ha sempre voluto "benedire" le scelte del fidato Galliani nelle tradizionali cene di Arcore: ambizione e innovazione, senza moduli prestabiliti e con volontà sempre offensive. E il carisma di chi ha guidato squadre e compagni in campo già da calciatore.

Michael Cuomo