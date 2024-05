Monza-Lazio: probabili formazioni e dove vedere in tv la partita

Monza 3 maggio 2024 – C'è chi non ha più nulla da chiedere al campionato, ma solo divertirsi e far divertire, e chi invece non può più perdere per tenere viva la fiammella della speranza per i propri obiettivi. Nella giornata di domani all'U-Power Stadium di Monza i biancorossi ospitano la Lazio in una sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, dove i ragazzi di Palladino cercano lo sgambetto ai danni di quelli di Tudor, in piena disperata rincorsa a un posto nella prossima Champions League.

La squadra brianzola ha poco o nulla ormai da chiedere a quest'annata di Serie A. La salvezza è stata raggiunta ormai da tempo, mentre l'Europa è troppo lontana per tenere viva la speranza di un clamoroso debutto continentale. Attualmente i biancorossi occupano lo stesso undicesimo posto in cui hanno concluso il campionato un anno fa e vanno cercano di pareggiare quella quota 52 punti cui hanno fissato l'asticella la stagione scorsa. Con 44 punti attualmente in graduatoria, Palladino e i suoi avranno bisogno di uno score di alto livello per fare meglio di un anno fa e partire da uno sgambetto ai danni della Lazio potrebbe dare il via a questa serie di risultati positiva. La squadra di proprietà della famiglia Berlusconi infatti non assapora il successo da oltre un mese e mezzo, l'ultima volta il 16 marzo contro il Cagliari, da allora 5 gare senza trionfi. La partita contro i biancocelesti non sarà facile, ma la spinta del pubblico di casa, unita alla mente sgombra da ogni preoccupazione di sorta può dare ai giocatori del Monza quella leggerezza mentale perfetta per ribaltare i pronostici.

Tudor non vorrà però di certo regalare alla squadra avversaria tre punti, anzi al contrario, questi rischiano di essere fondamentali per mantenere viva la rincorsa alla Champions League. Attualmente la Roma quinta, ultimo posto valido per la qualificazione al massimo trofeo continentale, è lontana quattro punti e un successo metterebbe grande pressione sui rivali cittadini, permettendo anche di superare momentaneamente l'Atalanta per il sesto posto nel mentre. La rincorsa all'obiettivo, anche nella peggiore delle ipotesi, non terminerà in questo weekend di Serie A. Anche in caso di tutte le combinazioni di risultati negative ai biancocelesti, l'aritmetica non condannerebbe la Lazio a una competizione continentale diversa dalla Coppa delle grandi orecchie, ma certamente complicherebbe e non poco il raggiungimento di questo obiettivo. In virtù infatti dello scontro diretto tra Roma e Atalanta, i biancocelesti sono ancora dipendenti dagli errori avversari per tentare l'assalto al quinto posto, ma al tempo stesso hanno il dovere di mettere gli avversari con le spalle al muro, non lasciando niente a nessuno in queste ultime quattro uscite stagionali.

La designazione arbitrale della giornata numero trentacinque di Serie A ha assegnato la direzione della gara Monza-Lazio al signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Liberati e C. Rossi: Camplone sarà il IV ufficiale mentre Mazzoleni e Abisso sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto piemontese si tratterà dell'incrocio numero 11 con i biancorossi, nei precedenti appena 2 vittorie con 5 pareggi e 3 sconfitte; sono 15 invece i precedenti con i capitolini, con un bilancio di 11 successi, 1 pareggio e solo 3 ko. Nel complesso per il direttore di gara si tratterà della partita numero 21 della propria stagione, la tredicesima della sua stagione di Serie A, a cui aggiunge 1 sfida di Coppa Italia, 2 di Serie B e diverse sfide internazionali, di cui 3 in Conference League, 1 nei Preliminari di Champions e 1 sfida tra le Nazionali.

Probabili formazioni

Il Monza dovrebbe ripartire dalla linea a quattro in difesa davanti a Di Gregorio: al centro Caldiorla e Pablo Marí, mentre sulle fasce potrebbe scegliere un assetto molto atletico il tecnico brianzolo puntando su Kyriakopoulos a sinistra e Birindelli a destra. Oltre allo squalificato di vecchia data Gomez, Palladino a centrocampo deve rinunciare anche a Gagliardini: spazio così all'ex di serata Akpa Akpro con Bondo a completare la cintura centrale. Il talento di Colpani va verso il ritorno dal 1' dopo la panchina iniziale di Lecce, con Pessina e Zerbin a completare la linea alle spalle di Djuric. Convocato Caprari dopo la rottura del crociato, così come Izzo e Mota Carvalho.

Dopo la convincente vittoria interna sul Verona, la rincorsa alla Champions League della Lazio riparte da Monza. Tudor senza secondi pensieri o doveri di gestione della squadra, recupera Provedel in gruppo, ma in porta dovrebbe, ancora per questa settimana, andare Mandas. In difesa ci sono Patric, Romagnoli e Hysaj pronti a comporre la linea a tre, quest'ultimo però ancora in ballottaggio con Casale per il ruolo di braccetto difensivo. In mediana torna la coppia composta da Guendouzi e Kamada, il giapponese ha gestito i propri problemi fisici e dovrebbe essere parte del match. Sulle fasce spazio a Zaccagni e Marusic, che tanto bene hanno fatto contro gli scaligeri. In avanti dovrebbe tornare Immobile, supportato da Felipe Anderson e Luis Alberto.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Raffaele Palladino.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Igor Tudor.

Dove vedere la partita

La partita fra Monza e Lazio dell'ex Brianteo o U-Power Stadium, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di sabato 4 maggio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Dario Marcolin.