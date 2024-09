Le pagelle. Mota nascosto. Pereira bloccato. Sorpresa Bianco

TURATI 6,5. Abbassa la saracinesca più di una volta tenendo in vita i suoi, nulla può sulla precisione di Urbanski e la potenza di Castro.

IZZO 6. Ha la meglio nel duello con Ndoye al limite del cartellino. Guarda Castro calciare per l’1-2 definitivo.

PABLO MARÌ 6. Con qualche affanno, ma tiene in piedi una difesa più ballerina del solito.

CARBONI 5. Urbanski gli scappa via da dietro e non se ne accorge: sua la responsabilità del vantaggio bolognese.

PEDRO PEREIRA 5. Spinge quasi mai, dietro non è deciso e andargli via è un gioco da ragazzi. Ha sulla testa il vantaggio da spingere solo in porta, ma esalta Ravaglia.

PESSINA 5,5. Non eccelle, nemmeno demerita. Ha fatto il suo senza prendere l’occhio, e da lui ti aspetti sempre quel qualcosa in più.

BIANCO 6,5. La sorpresa di formazione diventa certezza dopo una manciata di minuti: abbina qualità a doti fisiche e personalità. Ha futuro. KYRIAKOPOULOS 6. Tanta corsa, molta attenzione, ma poca qualità quando c’è da calibrare il cross. Conferma comunque la crescita degli ultimi mesi.

DANY MOTA 5. Questa volta non c’è ascensore che lo porti ai massimi livelli visti contro l’Inter: è sempre nascosto, non riesce a incidere.

MALDINI 6. Gioca con la calamita al posto degli scarpini, ma manca ancora di concretizzare una qualità da grandissimo. Da un suo spunto da fuori nasce il momentaneo pareggio di Djuric. DJURIC 6,5. Casale non ha chance nel duello aereo, ma le sponde non portano a granché. Attento sulla respinta di Ravaglia per ristabilire equilibrio all’intervallo.

ALL. NESTA 5,5. Parte bene, vince la scelta Bianco e merita il vantaggio. Alla prima disattenzione va sotto e la squadra perde la bussola. Troppo poco, nella ripresa, per pensare di completare la rimonta, e i cambi che ha non aggiungono.

Forson 5. Si intestardisce e perde palla a centrocampo: il Bologna riparte e la vince. Caprari 5,5. Non si vede. Bondo, D’Ambrosio sv.

Voto squadra: 5,5.M.C.