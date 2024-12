Mercato. Akpa-Akpro in arrivo. Casadei si allontana

A Milano, davanti a quel contratto, tra Galliani e Bocchetti il dialogo avrà sicuramente toccato anche il mercato. Intanto, negli stessi momenti, Akpa-Akpro, della Lazio, svolgeva le visite mediche e sarà lui il primo rinforzo per un centrocampo privo da tempo di Pessina e Gagliardini, con un Sensi ancora a mezzo servizio. Il 32enne, in arrivo in prestito fino a giugno, quando poi sarà libero da vincoli contrattuali, avrà così qualche settimana di tempo per raggiungere la migliore condizione ed essere disponibile per la prima del 2025 del Monza, il 5 gennaio in casa contro il Cagliari. Altro esame-salvezza. Per un mediano che arriva, anzi torna, perché Akpa-Akpro era già stato a Monza la scorsa stagione, ce n’è uno che si allontana. Il nome di Cesare Casadei, accostato ai brianzoli nelle ultime settimane, si raffredda a causa di una formula, quella del prestito, che piace meno. Sicuramente, in linea con la filosofia e le disponibilità, qualcosa il Condor farà. Tra entrate e uscite, sarà da prendere come un colpo in più la capacità del Monza di trattenere i suoi pezzi più pregiati. Uno su tutti: Warren Bondo. Il cambio in panchina, la permanenza delle colonne portanti: è così che il Monza vuole a tutti i costi la salvezza. M.C.