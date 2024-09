Monza Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 22 settembre 2024 – Quando Vincenzo Italiano oggi sul prato di Monza incrocerà Alessandro Nesta non potranno che tornargli alla mente ricordi dolcissimi.

Nel 2019-20 i due si sfidarono nella finale playoff di serie B. Italiano, alla guida dello Spezia, batté il Frosinone di Nesta all’andata per 1-0 e con identico punteggio perse al ritorno, ma in virtù del miglior piazzamento in classifica i liguri festeggiarono una storica promozione in A.

Per la cronaca anche in ‘regular season’ quell’anno Italiano e Nesta nei due incroci fecero pari e patta, incassando una vittoria a testa. Anche oggi, stando alla classifica, i due allenatori si affrontano alla pari: stessi punti, 3, e identico percorso, fatto di tre pareggi e una sconfitta. Solo che il Monza non ha particolari velleità di classifica, al netto di un Galliani che in estate ha fissato l’obiettivo dei brianzoli al decimo posto, a differenza di un Bologna che, nell’anno della Champions, non può non lottare per un posto in Europa.

Tradotto: sia Italiano che Nesta inseguono la prima vittoria, ma quello che ne ha bisogno più di tutti siede sulla panchina del Bologna. Il pari con lo Shakhtar alla prima di Champions ha restituito a Italiano qualche briciola di ottimismo di cui ieri, verosimilmente, il tecnico avrebbe fatto professione se la regola di quest’anno non fosse che il tecnico non farà conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato quando a metà settimana c’è stato l’impegno europeo.

Dunque bocche cucite a Casteldebole e facce distese del presidente Saputo e dell’ad Fenucci, ieri presenti all’inaugurazione del Campus Isokinetic, la struttura che si fa carico di curare gli infortunati rossoblù.

A proposito di condizioni fisiche precarie: giusto per aggiungere un’altra perlina alla collana delle defezioni con cui Italiano deve suo malgrado convivere dal giorno del raduno, dopo aver perso Pobega a causa di un problema al ginocchio ieri il tecnico un po’ a sorpresa ha escluso Holm dalla lista dei convocati.

Il laterale di fascia destra mercoledì con lo Shakhtar è stato per cento minuti in trampolino di lancio per via dell’ammonizione che al secondo giro di lancette s’è preso Posch.

Ieri, pare perché a corto di condizione, Holm è stato lasciato a casa. Tra infortuni e false ripartenze l’ex Spezia, pagato in estate 7 milioni, non ha ancora messo piede in campo e questo è un altro dei tanti conti che ancora non tornano in casa rossoblù.

Per scacciare i nuvoloni neri che si addensano all’orizzonte il calcio ha una sola medicina: quella dei risultati. E come centrarli è un compito di Italiano. Ci si può consolare col fatto che Udinese, Napoli e Empoli, tre dei quattro avversari a cui il Bologna ha lasciato punti, oggi sono nelle posizioni di testa del campionato: sarà vera gloria (degli altri)?

Presto per dirlo. Meglio guardare in casa propria e pensare a come avere la meglio su un Monza che oggi dovrà rinunciare a Gagliardini, Vignato, Ciurria e Birindelli.

Gli infortuni li hanno tutti: guai trasformarlo in alibi.

Monza Bologna: probabili formazioni

MONZA (3-5-2) 30 Turati, 4 Izzo, 22 Pablo Marì, 44 Carboni, 13 Pereira, 32 Pessina, 38 Bondo, 14 Maldini, 77 Kyriakopoulos, 47 Dany Mota, 11 Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta

BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski, 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Miranda, 20 Aebischer, 8 Freuler, 80 Fabbian, 14 Iling-Junior, 9 Castro, 11 Ndoye. Allenatore: Vincenzo Italiano

Monza Bologna: dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa alle 15 su Dazn