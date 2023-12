Monza-Juventus 1-2, Gatti segna il gol decisivo al 94'

Monza, 1 dicembre 2023 - La Juventus diventa la prima squadra in questo campionato a espugnare l'U-Power Stadium. I bianconeri stendono il Monza 2-1 grazie al sigillo al 94' di Gatti, dopo che la truppa di Palladino era pervenuta al pareggio con Valentin Carboni. Ad aprire le marcature nella prima frazione il gol di Rabiot, arrivato pochi secondi più tardi rispetto al calcio di rigore fallito da Vlahovic. Con questa sofferta affermazione, la Vecchia Signora si porta momentaneamente in testa alla classifica con 33 punti, in attesa di Napoli-Inter. I brianzoli restano invece fermi a quota 18 punti.

Le scelte dei due allenatori

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Machin; Colpani. All. Palladino.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Vlahovic sbaglia, Rabiot no

E' una Juventus autorevole quella che approccia la gara. In avvio il possesso è soprattutto fra i piedi dei giocatori bianconeri, che al 9' si guadagnano un rigore. Kostic lancia lungo per Cambiaso, che viene trattenuto e atterrato da Kyriakopoulos. Per il direttore di gara Fabbri non ci sono dubbi nonostante le proteste dei locali. Sul dischetto si presenta Vlahovic: il serbo calcia alla destra di Di Gregorio, che intuisce e para, poi sulla ribattuta l'ex Fiorentina tira a colpo sicuro, ma il portiere del Monza devia ancora con un balzo felino. Poco male per la Vecchia Signora, che sul corner seguente passa in vantaggio con il colpo di testa di Rabiot.

Signora vicina al raddoppio

La reazione dei ragazzi di Palladino dopo la rete del francese è piuttosto timida e sterile. L'attacco leggero dei brianzoli non crea infatti grattacapi ai rocciosi difensori piemontesi. Mentre il Monza fatica tremendamente a rendersi pericolosa dalle parti di Szczesny, Madama gestisce senza grossi problemi e al 33' va ad un passo dal raddoppio: sugli sviluppi di un angolo, Alex Sandro fa la sponda per Gatti, che da due passi manda il pallone in curva, sprecando una ghiotta chance. Trascorrono due giri di lancette e Di Gregorio deve intervenire su un mancino potente di Rabiot. Sul finale di frazione la retroguardia di Allegri si salva da una situazione insidiosa e il punteggio non cambia: all'intervallo siamo 1-0 per i viaggianti.

Poche emozioni

Palladino capisce di dover cambiare e così in apertura di ripresa vanno dentro Dany Mota e Colombo. I bianconeri non si lasciano impressionare dall'assetto maggiormente offensivo degli avversari e ripartono in maniera aggressiva. Al 53' si registra il primo vero tiro dei padroni di casa, con il neo entrato Colombo a mancare il bersaglio grosso da buona posizione. Adesso il Monza spinge, ma Szczesny ancora non viene particolarmente sollecitato. Nel frattempo sostituzioni pure per Allegri, che sceglie Milik e Danilo, con Vlahovic e Nicolussi Caviglia out. Al 74' ci prova Pessina dalla distanza, ma la mira non è precisa. I due allenatori tolgono Chiesa e Colpani, rispettivamente per Kean e Valentin Carboni.

Clamoroso finale

I minuti passano, Madama pare essere in controllo e ai biancorossi di conseguenza serve necessariamente un episodio. Episodio che arriva al 92': il cross velenoso di Valentin Carboni non trova alcuna deviazione e in questo modo beffa Szczesny, che viene battuto. Esplode la gioia del popolo brianzolo, che tuttavia dura pochi secondi. Già, perché la Juventus non si demoralizza e, riversandosi in avanti, realizza con Gatti il clamoroso 2-1 al 94'. Il centrale, servito da un cross di Rabiot, prima svirgola la palla, poi la scaglia alle spalle di Di Gregorio. Ancora Valentin Carboni prova la replica dalla lunghissima distanza, ma il suo sinistro si spegne sul fondo. E con esso si esauriscono le speranze dei locali.

